TRAGÉDIA na východe Slovenska! Hasiči bojovali s požiarom, v sutinách našli mŕtve telo

KOŠICE - Hasičský a záchranný zbor Košického kraja zasahoval v noci pri požiari chatky v Ľudvíkovom dvore. Objekt bol v plne rozvinutom požiari, zásah komplikovali mokré terény a úzke cesty. Pod sutinami hasiči našli mŕtveho človeka.
V pondelok (26. 1.) krátko po 23:30 h bol nahlásený požiar chatky v chatovej oblasti Ľudvíkov dvor v mestskej časti Košice-Šaca, priblížil Hasičský a záchranný zbor Košického kraja. "Na miesto udalosti boli vyslaní príslušníci HaZZ z HS Košice-Šaca a HS Košice – Požiarnická. Po príchode bolo zistené, že objekt – unimobunka – bol v plne rozvinutom požiari. Zásah komplikoval mokré, nespevnené terénne podložie a úzke prístupové cesty," pokračujú hasiči s tým, že požiar bol likvidovaný dvomi útočnými prúdmi a zároveň prebiehalo vyhľadávanie osôb.
"Pod sutinami bolo nájdené telo osoby bez známok života. Príčinou vzniku požiaru bol podľa zisťovateľa nevyhovujúci stav dymovodu," uvádza HAZZ a dodáva, že predbežná škoda bola vyčíslená na 5 000 eur. Na likvidáciu bolo použitých 7 000 litrov vody.