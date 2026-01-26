Ženu zabili a rozštvrtili, časti tiel hodili do kontajnerov: Šokujúce VIDEÁ, mŕtvolu prenášali cez mesto v taškách

ISTANBUL - V istanbulskej štvrti Şişli došlo k šokujúcemu prípadu, ktorý vyvolal v Turecku vlnu pobúrenia aj masové protesty. V niekoľkých kontajneroch boli nájdené časti tela ženy, pričom na hrozivý nález narazil zberač papiera, ktorý prehľadával odpad v luxusnej obchodno‑biznisovej štvrti mesta. Polícia neskôr na základe odtlačkov prstov uviedla, že obeťou je 37‑ročná Durdona Khokimova pochádzajúca z Uzbekistanu.
Zberač papiera objavil 24. januára v kontajneri trup ženy, po čom začala polícia veľké vyšetrovanie, píšu zahraničné médiá. Vyšetrovatelia následne analyzovali osem hodín kamerových záznamov, na základe ktorých identifikovali troch podozrivých mužov. Dvaja z nich, 31‑ročný D.A.U.T. a 29‑ročný G.A.K., taktiež uzbeckí občania, sa podľa polície pokúšali ujsť do Gruzínska, píše BBC.
Obaja boli zadržaní na letisku v Istanbule. V priebehu vyšetrovania bol zadržaný aj tretí podozrivý, 58‑ročný turecký občan E.K.
Po preštudovaní kamerových záznamov našli ďalšie časti tela - hlavu a nohy. Podľa informácií z prostredia polície Khokimova v Istanbule prevádzkovala obchod s poľovníckymi potrebami. Na sociálnej sieti sa objavili posledné zábery, na ktorých je žena ešte živá. Jeden z podozrivých, D.A.U.T., vo výpovedi uviedol, že s obeťou mal osobný vzťah a po hádke ju usmrtil.
Tvrdil tiež, že mu G.A.K. pomáhal s ukrytím tela a jeho prevozom do Şişli. Kamerové záznamy zachytili dvojicu, ako z bytu odchádza s viacerými kuframi a taškami rôznych veľkostí a prechádza ulicami. Na jednom zo záberov je vidieť, ako do kontajnera odhadzujú tašku a následne rýchlo pokračujú ďalej.
Na sociálnej sieti sa objavili aj zábery z bytu v obvode Ümraniye, kde mala byť žena zabitá a rozštvrtená. Následne sa objavili aj zábery, na ktorých zobrazujú mužov, ako kufor a tašky s telom vyberajú z bytu. Potom jej telo odviezli taxíkom do Šişli, kde bolo vhadzované do kontajnerov.
Vražda spustila masové protesty
Şişli patrí medzi najrušnejšie a najprestížnejšie časti Istanbulu, kde sídlia veľké medzinárodné firmy, nákupné centrá či historické budovy. Práve preto správa o náleze vyvolala obrovský šok a okamžitú reakciu ženských organizácií.
Po zverejnení prípadu sa v Istanbule a Ankare konali protestné zhromaždenia. V istanbulskej štvrti Osmanbey sa zišli stovky ľudí s transparentmi s nápismi ako „Zastavte násilie páchané mužmi“, „Žiadame spravodlivosť pre zavraždené ženy“ či „Migrantky nie sú samy“. Dav skandoval, že ženy už nebudú mlčať, a pochodoval až na miesto, kde bola obeť nájdená. Podľa organizátorov sa zhromaždenia zúčastnilo viac než tisíc ľudí.
Ďalší protest sa konal v Ankare pod vedením platformy Stop Femicides, ktorá dlhodobo upozorňuje na násilie páchané na ženách v Turecku. Jej zástupkyňa Isil Kurt uviedla, že páchatelia sa správali s pocitom beztrestnosti, čo podľa nej odráža širší problém v krajine. „Roky plynú, menia sa mestá aj mená, no násilie na ženách zostáva rovnaké,“ vyhlásila.
Turecko nevedie oficiálne štatistiky o femicídach, preto údaje zbierajú mimovládne organizácie. Podľa platformy Stop Femicides bolo v roku 2025 zabitých 294 žien a ďalších 297 zomrelo za podozrivých okolností. Starosta Şişli Resul Emrah Sahan, ktorý je momentálne vo väzbe, označil tieto prípady za „závažný spoločenský problém“ a vyzval na systémové riešenia. „Femicídy sa menia na nekončiacu tragédiu podporovanú beztrestnosťou, zanedbávaním a mlčaním,“ napísal na sociálnej sieti X.