Nová VLNA podvodov, veľké VAROVANIE polície! V TOMTO sú nebezpečné: Pamätajte na jedno PRAVIDLO

BRATISLAVA - Polícia varuje pred novou vlnou podvodov, keď sa zlodeji vydávajú za vyšetrovateľov a požadujú od občanov prevod financií. Aby pôsobili dôveryhodne, používajú odborné výrazy a zasielajú falošné služobné preukazy s cieľom získať peniaze alebo citlivé bankové údaje.
V posledných dňoch sa na Slovensku výrazne rozmohli telefonáty, v ktorých sa podvodníci vydávajú za policajných vyšetrovateľov. Oslovujú občanov s vymyslenými príbehmi a snažia sa ich presvedčiť, že ich bankové účty sú v ohrození. Pod zámienkou údajného vyšetrovania tvrdia, že je potrebné okamžite vybrať peniaze, previesť ich na „bezpečný účet“ alebo iným spôsobom „zabezpečiť“ financie.
Aby pôsobili dôveryhodne, podvodníci používajú odborné výrazy, vytvárajú časový tlak a niektorým ľuďom dokonca zasielajú falošné služobné preukazy. Ich cieľ je však vždy rovnaký – získať peniaze alebo citlivé údaje z platobných kariet. Polícia v tejto súvislosti pripomína zásadné pravidlo: "Polícia nikdy nežiada peniaze, údaje z platobnej karty ani prevody financií cez telefonát". Ak sa niekto vydáva za vyšetrovateľa a žiada finančné operácie, ide bez výnimky o podvod.
Odborníci odporúčajú, aby ľudia v podobných situáciách okamžite ukončili hovor a v žiadnom prípade neposkytovali osobné či bankové údaje. Dôležité je nepodľahnúť nátlaku a nepresúvať peniaze pod vplyvom strachu. Ak má človek pochybnosti, mal by si informácie overiť priamo vo svojej banke alebo u oficiálnych inštitúcií. Polícia vyzýva verejnosť na zvýšenú obozretnosť a odporúča upozorniť aj starších či zraniteľnejších členov rodiny, ktorí môžu byť pre podvodníkov ľahším terčom.