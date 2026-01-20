Seniorka z Humenného prišla o životné úspory: Podvodníkovi poslala viac než 231-tisíc eur!

(Zdroj: Getty Images, Topky/Ramon Leško)
HUMENNÉ - Polícia v Humennom vyšetruje prípad podvodu, pri ktorom 75-ročná žena prišla o viac než 231.000 eur. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, oslovil ju neznámy muž s ponukou investovania a obchodovania s komoditami.
Ponuka ženu z Humenného zaujala, vytvorili jej investičný účet, na ktorý postupne zasielala jednotlivé finančné čiastky v presvedčení, že ide o výhodnú investíciu. „V tomto prípade zákon stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody až na štyri roky,“ dodala hovorkyňa.