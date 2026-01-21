Dnes zasadla vláda: O podpore pre Slovenský raj, pláne obnovy aj o bezvízovom styku pre Katar rozhodla takto

BRATISLAVA - Poskytovanie poľnohospodárskych podpôr sa zosúladí s európskou legislatívou. Vyplýva to z návrhu novely vládneho nariadenia o požiadavkách na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Nariadenie vlády by malo nadobudnúť účinnosť 1. februára 2026.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády je zosúladenie podmienok v oblasti poskytovania priamych platieb a neprojektových podpôr s európskou legislatívou v roku 2026 v súvislosti so zjednodušovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie (Omnibus III),“ spresnil agrorezort v predkladacej správe. Navrhované úpravy sú podľa MPRV nevyhnutné na zabezpečenie právnej istoty, ochrany práv poľnohospodárov a sú zaručením bezproblémového, koherentného a efektívneho fungovania poskytovania podpory vo forme priamych platieb a neprojektových podpôr.
Agrorezort upozornil, že nedodržaním navrhovaného termínu nadobudnutia účinnosti návrhu nariadenia vlády by nebolo možné zabezpečiť koherentnú administráciu žiadostí a následné vyplácanie priamych platieb a neprojektových podpôr v súlade s európskou legislatívou v predmetnej oblasti. Tým by štátu mohli vzniknúť značné hospodárske škody, pričom by neboli naplnené ani objektívne očakávania poľnohospodárov.
MPRV dodalo, že na rokovanie vládneho kabinetu sa návrh nariadenia vlády predkladá s rozporom s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR a so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.
Taraba posiela do Slovenského raja a Pieninského národného parku 1,86 mil. eur
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) posiela do Národného parku (NP) Slovenský raj a Pieninského národného parku 1,86 milióna eur. Vďaka financiám získajú národné parky dokumentáciu pre svoj rozvoj. Informoval o tom odbor komunikácie envirorezortu.
V Národnom parku Slovenský raj sa počíta s vypracovaním 20 programov starostlivosti o 22 území európskeho významu s celkovou výmerou takmer 14.000 hektárov. Pieninský národný park vypracuje spolu sedem programov starostlivosti, ktoré budú zahŕňať deväť území európskeho významu, priblížilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Schválená celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje pre NP Slovenský raj viac ako 1,5 milióna eur, pre Pieninský národný park takmer 330.000 eur. „Do systematického manažmentu území a aktivít v rámci národných parkov budú zapojení vlastníci, správcovia, užívatelia pozemkov aj samosprávy. Vykonávať sa bude mapovanie biotopov, rovnako sa zlepší alebo zachová stav druhov a biotopov európskeho významu, ako aj starostlivosť a ochrana o tieto druhy a biotopy,“ skonštatoval rezort.
Peniaze podľa Tarabu umožnia správam národných parkov pripraviť programy starostlivosti v spolupráci s kľúčovými aktérmi v regióne, predovšetkým s obhospodarovateľmi lesov, miestnymi hospodáriacimi subjektami či samosprávami. Projekty financované z rôznych mechanizmov sa tak budú môcť využívať na rozvoj a ochranu prírodného bohatstva. MŽP tvrdí, že sa podporí aj súžitie miestneho obyvateľstva s prírodou. „Národným parkom umožníme získať nové investície a projekty aj do budovania novej turistickej infraštruktúry, ktoré spravia z národných parkov životaschopné organizácie, a nie umierajúce skanzeny. A čo je dôležité, vypočuté budú požiadavky ľudí na vidieku, pripomienky samospráv a rovnako aj súkromných vlastníkov a užívateľov pozemkov,“ poznamenal Taraba.
Katarskí držitelia diplomatických pasov by na Slovensku nemuseli mať víza
Vízová povinnosť pre katarských držiteľov diplomatických, špeciálnych a služobných pasov by onedlho nemusela platiť. Rovnako by sa mohlo uľahčiť aj cestovanie slovenských diplomatov do Kataru. Vláda na svojom stredajšom rokovaní odobrila návrh medzivládnej zmluvy s Katarským štátom.
„Tieto osoby môžu na základe ustanovení dohody vstúpiť na územie štátu druhej zmluvnej strany, prechádzať ním, zdržiavať sa na ňom a opustiť ho po dobu nepresahujúcu 90 dní v rámci obdobia 180 dní bez víz,“ priblížilo ministerstvo vnútra, ktoré návrh zmluvy na rokovanie vládneho kabinetu predložilo.