ŠOKUJÚCE správy z Pražského hradu: Prezidenta ČR Petra Pavla mali VYDIERAŤ! Obvinenie padlo na jedného z ministrov

prezident ČR Petr Pavel
prezident ČR Petr Pavel (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
PRAHA – V susednej Českej republike nastal rozruch. Prezident Petr Pavel na dnešnej mimoriadnej tlačovej konferencii oznámil, že sa stal terčom vydierania. Dokonca zverejnil aj komunikáciu, ktorá to mala všetko dosvedčiť. Obvinenie padlo na súčasného ministra zahraničných vecí a predsedu Motoristov sebe Petra Macinka.

Hlava ČR Petr Pavel zverejnil na mimoriadnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala na Pražskom hrade, sms komunikáciu, počas ktorej malo dôjsť k vydieraniu zo strany šéfa českej diplomacie Petra Macinka. Ten pôsobí zároveň aj ako predseda jednej z vládnych strán Motoristi sebe. 

"Minister zahraničných vecí Petr Macinka sa už dlhší čas snaží ovplyvniť môj postoj k vymenovaniu navrhnutého člena vlády. Či už komunikáciou so mnou, mojimi spolupracovníkmi alebo poradcami. Zatiaľ som všetky tieto pokusy posudzoval zhovievavo," spustil Pavel počas tlačovej konferencie. 

 
 

Následne dodal, že v nočných hodinách mu mal cez jeho poradcu Petra Kolářa zaslať dve sms správy, ktoré považoval za mimoriadne závažné. "Práve preto som sa rozhodol ich celé zverejniť," dodal. 

Prepis časti sms správy zaslanej poradcovi českého prezidenta

"Na druhej strane, ja teraz stojím pred nezvratný rozhodnutím, ako ďalej s pánom prezidentom. Myslím, že by to mal vedieť. Môže získať kľud, keď ja budem mať Turka na MZP. Pokiaľ ale nie, spálim mosty spôsobom, ktorý vojde do učebníc politológie ako extrémny prípad 'kohabitace'. Podporu premiéra v tejto veci mám, o postoji SPD nehovoriac." 

"Chápem, že sa pán prezident nenechá vydierať, ale politika je o kompromisoch, pokiaľ chce mať na niečo vplyv. Buď bude možné všetko, alebo nič. Stačí jeden podpis…!"

Pavel na tlačovke spomenul, že minister má pre svoj postup podporu predsedu vlády ČR (Andrej Babiš, ANO) a aj predsedu SPD (Tomio Okamura). Prezident ČR sa vyjadril, že pokiaľ je to skutočne tak, zásadné otázky českej zahraničnej a bezpečnostnej politiky sa stali rukojemníkom osobných záujmov a zaujatosti.  

"Pokiaľ nemá podporu Andreja Babiša,...potom nejde o záujem Českej republiky a jej občanov, ale iba o naplnenie vlastných ambícii urobiť z kontroverznej postavy ministra. A to za akúkoľvek cenu," doplnil český prezident. 

Reč je pritom o poslancovi SPD Filipovi Turkovi a splnomocnencovi pre klimatickú politiku a Green Deal. Podľa prieskumu agentúry NMS z 22. januára tohto roku hodnotili opýtaní nomináciu Turka na tento post s 28 percentami za "určite negatívne" a 16 percentami za "skôr negatívne". 

Viac o téme: PrahaČRPetr PavelPrezidentVydieraniePetr Macinka
