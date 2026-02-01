Poslanci sa v utorok vrátia do lavíc: Na programe majú návrhy z dielne MV

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú od utorka (3. 2.) pokračovať v aktuálnej schôdzi. Na programe im ostáva vyše 170 bodov. Parlament v uplynulých dňoch preberal nové znenie rokovacieho poriadku. Okrem vládnych a poslaneckých návrhov zákonov čakajú poslancov aj opozičné návrhy na odvolanie viacerých ministrov, niektoré z nich boli predložené už pred viac ako rokom.
V utorok od 9.00 h majú prísť na rad viaceré návrhy z dielne ministerstva vnútra (MV). Zmeny v doprave prináša novela zákona o cestnej premávke. Ustanoviť by sa mala výnimka pre predchádzanie nákladných vozidiel na diaľnici, zakázať by sa mohli napríklad kolobežky s rýchlosťou vyššou ako 25 kilometrov za hodinu. V utorok by mal parlament zároveň odhlasovať návrhy rezortu práce, medzi nimi aj nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu.
archívne video
Poslanci majú na stole aj zákony, ku ktorým vláda navrhuje skrátené legislatívne konanie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) predkladá novelu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, ktorá je dôležitá pre čerpanie prostriedkov z plánu obnovy v súvislosti so zjednodušením riešenia tzv. prioritných životných situácií. S čerpaním eurofondov súvisí návrh novely zákona o verejnom obstarávaní rovnako z dielne MIRRI, ktorý má zefektívniť proces kontroly vykonávanej Úradom pre verejné obstarávanie.
Neprerokovaná ostáva stále novela zákona o Environmentálnom fonde, ktorá sa má preberať v skrátenom legislatívnom konaní. Envirofond by mohol po novom ako subjekt verejného práva vykonávať činnosť tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov.
Na programe je aj ospravedlnenie Igora Matoviča
Na schôdzi by sa mali prebrať aj opakovane presunuté opozičné návrhy na odvolanie členov vlády. Opozícia žiada odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (obaja nominanti SNS), ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý), ako aj ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Opozícia tiež pred rokom podala návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde.
Na programe je zaradené aj ospravedlnenie lídra opozičného Hnutia Slovensko Igora Matoviča. Má sa ospravedlniť za svoje výroky v pléne na základe rozhodnutia Mandátového a imunitného výboru NR SR. Matovič čelil disciplinárnemu konaniu, lebo hovoril o poslancoch, že sa správajú ako „teliatka“ a označil ich za „ožratých“.
Ostáva prerokovať viacero návrhov
Na štvrtok (5. 2.) sú termínované body z dielne rezortu financií. V piatok (6. 2.) ráno by mali poslanci začať neverejným rokovaním, na ktorom preberú Správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva a Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024.
Parlamentu ostáva prerokovať viacero návrhov, ktoré sa opakovane presúvajú zo schôdze na schôdzu. Patrí tam aj vetovaná novela zákona o hazardných hrách. Prezident Peter Pellegrini ju vrátil do NR SR ešte v novembri 2025. Prezident vrátil dávnejšie aj zákon o tzv. covidových amnestiách, aj o ňom by mali poslanci opätovne rokovať. Poslanci by sa mohli dostať napríklad aj ku koaličnému návrhu na zvýšenie počtu košických mestských poslancov, ako i k návrhu, ktorý má riešiť úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Na programe je i viacero opozičných návrhov zákonov a uznesení, ktoré sa presunuli z predošlej schôdze.