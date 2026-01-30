Poslanci ukončili piatkové rokovanie zákonom o obchodnom registri

BRATSLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtý rokovací deň 46. schôdze debatou o vládnej novele zákona o obchodnom registri. Tá je aktuálne v parlamente v druhom čítaní.
aktuálne video
K novele predstavil v piatok poslanec Richard Glück (Smer-SD) v pléne pozmeňujúci návrh. Ten upravuje zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a brannej povinnosti. Návrh má priniesť viaceré zmeny. Má sa ním napríklad zaviesť do legislatívy nový právny inštitút v podobe dohody o plnení úloh nad rozsah pravidelného cvičenia. Takúto dohodu by mohol uzatvoriť veliteľ vojenského útvaru s vojakom operačných záloh a vojakom pohotovostných záloh. Zaviesť sa má aj príspevok za plnenie úloh nad rozsah pravidelného cvičenia.
Rozšíriť sa má tiež okruh osôb, ktoré môžu byť žandármi a plniť úlohy Žandárskeho zboru, a to o príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov finančnej správy, bývalých profesionálnych vojakov a príslušníkov obecnej polície. „Cieľom predmetného návrhu je navýšiť aktuálne počty žandárov a zabezpečiť tak efektívnejšiu podporu Policajného zboru pri zabezpečovaní verejného poriadku v prímestských alebo vidieckych oblastiach, ktoré nie sú dostatočne pokryté útvarmi Policajného zboru,“ argumentoval predkladateľ. V piatok sa poslanci venovali aj iným legislatívnym návrhom. Prerokovali novely zákonov o inšpekcii práce, sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť v utorok (3. 2.). Rokovanie by mali odštartovať návrhmi z dielne rezortu vnútra.