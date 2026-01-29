Poslanci odštartovali ďalší rokovací deň, v poradí tretí: Naďalej sa venujú zmenám rokovacieho poriadku

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali tretí rokovací deň 46. parlamentnej schôdze. Pokračujú v diskusii o zmenách rokovacieho poriadku a o etickom kódexe poslanca. Vystúpiť má ešte osem rečníkov, ktorí sa prihlásili písomne. Následne sa bude dať prihlásiť ústne.
Za návrhom stoja koaliční poslanci. Novela rokovacieho poriadku má priniesť viaceré zmeny. Ide napríklad o stanovenie maximálnej dĺžky na rozpravu o bode programu na 37,5 hodiny či upravenie dĺžky rečníckeho času. Rieši tiež správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie, sprísňuje sankcie a zakazuje vyhotovovať a používať transparenty či plagáty v sále. Súčasťou zmien je aj návrh etického kódexu poslanca.
archívne video
Pred poslancami má vo štvrtok vystúpiť členka Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku Danka Hrbeková. Vystúpenie je naplánované v súvislosti s odchodom slovenských športových reprezentantov na Zimné olympijské hry 2026 v talianskom Miláne a v Cortine d‘Ampezzo.