Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

Poslanci odštartovali ďalší rokovací deň, v poradí tretí: Naďalej sa venujú zmenám rokovacieho poriadku

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali tretí rokovací deň 46. parlamentnej schôdze. Pokračujú v diskusii o zmenách rokovacieho poriadku a o etickom kódexe poslanca. Vystúpiť má ešte osem rečníkov, ktorí sa prihlásili písomne. Následne sa bude dať prihlásiť ústne.

Za návrhom stoja koaliční poslanci. Novela rokovacieho poriadku má priniesť viaceré zmeny. Ide napríklad o stanovenie maximálnej dĺžky na rozpravu o bode programu na 37,5 hodiny či upravenie dĺžky rečníckeho času. Rieši tiež správanie poslancov. Špecifikuje nežiaduce správanie, sprísňuje sankcie a zakazuje vyhotovovať a používať transparenty či plagáty v sále. Súčasťou zmien je aj návrh etického kódexu poslanca.

archívne video

46. schôdza Národnej rady SR (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Pred poslancami má vo štvrtok vystúpiť členka Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku Danka Hrbeková. Vystúpenie je naplánované v súvislosti s odchodom slovenských športových reprezentantov na Zimné olympijské hry 2026 v talianskom Miláne a v Cortine d‘Ampezzo.

Viac o téme: PoslanciRokovací poriadokNRSREtický kódexBratislava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Vláda rozhodla: Slovensko sa
Vláda rozhodla: Slovensko sa nateraz nepripojí k Trumpovej Rade mieru
Domáce
Rastislav Krátky
Nová posila v KDH! Do poslaneckého klubu vstupuje bývalý človek Igora Matoviča
Domáce
Ján Richter
Začala sa prvá schôdza v tomto roku: Prioritami sú rokovací poriadok a etický kódex, uviedol Richter: Smer chce TOTO
Domáce
NIE pre Trumpa! Fico
NIE pre Trumpa! Fico a Blanár majú pre Američanov odkaz: Sú proti vstupu Slovensko do Rady mieru
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ranná nehoda paralyzovala D1
Ranná nehoda paralyzovala D1
Zoznam TV
Kormúthová sa túži vrátiť na obrazovky STVR: Padla už DOHODA?!
Kormúthová sa túži vrátiť na obrazovky STVR: Padla už DOHODA?!
Prominenti
V relácii Dobre vedieť! sa proti sebe postavia Heňa Mičkovicová a Alexander Bárta
V relácii Dobre vedieť! sa proti sebe postavia Heňa Mičkovicová a Alexander Bárta
Prominenti

Domáce správy

Cesty na Slovensku sú
Cesty na Slovensku sú zjazdné: Čerstvo napadnutý sneh však miestami komplikuje dopravu
Domáce
Poslanci odštartovali ďalší rokovací
Poslanci odštartovali ďalší rokovací deň, v poradí tretí: Naďalej sa venujú zmenám rokovacieho poriadku
Domáce
Nové pokuty budú bolieť
Nové pokuty budú bolieť peňaženky: Stovky eur zaplatíte aj vtedy, ak ste ani nesedeli za volantom auta!
Domáce
SHMÚ vydal výstrahy: Poľadovica hrozí vo viacerých okresoch, platia aj hydrologické varovania
SHMÚ vydal výstrahy: Poľadovica hrozí vo viacerých okresoch, platia aj hydrologické varovania
Ilava

Zahraničné

Poplach na hranici s
Poplach na hranici s Bieloruskom: Neznáme objekty narušili vzdušný priestor Poľska
Zahraničné
Let z dovolenkového raja
Let z dovolenkového raja skončil hororom: Pristátie v Prahe neprežila mladá žena! Zomrela ešte na palube
Zahraničné
Donald Trump
Demokrati tlačia na obmedzenie imigračných agentov: Hrozí shutdown vlády USA
Zahraničné
Lietadlová loď Abraham Lincoln
Tlak na Irán je zdrvujúci: USA majú na Blízkom východe už 10 lodí! Výzva arabských krajín Teheránu
Zahraničné

Prominenti

Monika Jákliová
POHREB Moniky Jákliovej (†31): Dôležitá osoba bude chýbať!
Domáci prominenti
Sharon Stone
Šokujúce tajomstvo Sharon Stone: Rozpráva sa s duchmi... Po desivom zážitku!
Zahraniční prominenti
Courtney Stodden
Slávna prsatica s manželom: Odviazali sa na parkovisku... Bozky a dotyky ako z PORNA!
Zahraniční prominenti
Beauty Ball 2026 -
Kormúthová sa túži vrátiť na obrazovky STVR: Padla už DOHODA?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nejde len o kazy!
Nejde len o kazy! Lekári varujú: Ak zanedbáte TÚTO rannú rutinu, koledujete si o CUKROVKU a ZÁPAL v tele
Zaujímavosti
Váš obľúbený lepeňák vám
Váš obľúbený lepeňák vám potichu ničí srdce: TOTO v šunke a saláme zvyšuje riziko infarktu! Dávate si ho na desiatu aj vy?
Zaujímavosti
Dobrá správa pre zaneprázdnených:
Dobrá správa pre zaneprázdnených: Odborníčka hovorí jasne: Koľkokrát týždenne je to ideálne?
Zaujímavosti
Jednoduchý trik, ako zistíte,
Jednoduchý trik, ako zistíte, či bol váš banán chemicky ošetrovaný: Stačí sledovať signály na šupke!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce

Ekonomika

Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Dopravná revolúcia v Trnave: Polovica MHD už bude jazdiť na elektrinu, pozrite si nové autobusy za 12 miliónov! (foto)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Kúpite si nový dlhopis od štátu? Kamenický prezradil detaily, vypočítajte si výnosy! (kalkulačka)
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Obmedzenie 13. dôchodkov či ďalšie zvyšovanie DPH? Kamenický reaguje na odporúčania MMF
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!
Anonymita pri kryptomenách končí: Štát už uvidí každú transakciu!

Šport

VIDEO Neuveriteľný záver v Lisabone: Benfica porazila Real po góle brankára, Mourinho v extáze
VIDEO Neuveriteľný záver v Lisabone: Benfica porazila Real po góle brankára, Mourinho v extáze
Liga majstrov
VIDEO Djokovič trafil klinec presne po hlavičke: Pravdivé slová o tom, ako dnes funguje svet
VIDEO Djokovič trafil klinec presne po hlavičke: Pravdivé slová o tom, ako dnes funguje svet
Muži
Hanba Slavie na Cypre: Potupná prehra a najrýchlejšia červená pre striedajúceho hráča v histórii
Hanba Slavie na Cypre: Potupná prehra a najrýchlejšia červená pre striedajúceho hráča v histórii
Liga majstrov
Aryna Sabalenková – Jelina Svitolinová: Online prenos zo semifinále Australian Open 2026
Aryna Sabalenková – Jelina Svitolinová: Online prenos zo semifinále Australian Open 2026
Ženy

Auto-moto

Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Nové Mitsubishi Grandis odštartovalo predaj na Slovensku. Pekné ceny, dobrá ponuka
Novinky
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Začína nová éra divízie M: plne elektrické modely BMW M Neue Klasse
Správy
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Neprajník vo vašom okolí? Ako sa nenechať zdržiavať kolegom, ktorí vám závidia úspech
Vzťahy na pracovisku
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Máte pocit, že váš to do list nikdy nekončí? Tento jednoduchý systém vám môže zachrániť pracovný deň aj hlavu
Rady, tipy a triky
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Blíži sa ekonomická kríza? Tieto signály by ste nemali ignorovať a takto sa na ňu pripraviť
Trendy na trhu práce
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
Krémové gnocchi s kuracím mäsom a špenátom. Rýchly obed z jednej panvice, ktorý zvládnete do 40 minút.
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
23 top receptov na bravčové na prírodno na rôzne spôsoby bez obaľovania a vyprážania
Plnená kuracia kapsa so zapečenou šunkou a syrom
Plnená kuracia kapsa so zapečenou šunkou a syrom
Kuracie prsia
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Fašiangové vyprážané ruže: Príprava je jednoduchšia, než sa zdá
Výber receptov

Technológie

WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
WhatsApp práve spravil zásadnú zmenu bez upozornenia používateľov. Rust má obmedziť jeden z najnebezpečnejších typov útokov
Aplikácie a hry
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Splynieme s AI a strojmi už o pár rokov? Vizionár, ktorý sa v minulosti triafal až znepokojivo presne, prezradil, kedy sa tak stane
Bulvár
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Google práve vylepšil Android telefóny. Tvoj mobil čoskoro dostane funkcie, ktoré zlodejom spravia vrásky na čele
Android
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
Google nám omylom ukázal, ako má vyzerať budúcnosť Androidu na počítačoch
Android

Bývanie

Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Teplé drevo je späť a linky budú korenisté, no zrejme si ich nevšimnete. Toto je 7 kuchynských trendov pre rok 2026
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne

Pre kutilov

Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Neničte si vinič! Tieto chyby pri zimnom reze môžu ohroziť budúcu úrodu aj zdravie samotných krov
Záhrada
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Láska na druhý pokus? Lena z Dunaja podľahne šarmu muža, s ktorým už tvorila pár na obrazovke aj v súkromí
Slovenské celebrity
Láska na druhý pokus? Lena z Dunaja podľahne šarmu muža, s ktorým už tvorila pár na obrazovke aj v súkromí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Let z dovolenkového raja
Zahraničné
Let z dovolenkového raja skončil hororom: Pristátie v Prahe neprežila mladá žena! Zomrela ešte na palube
Nové pokuty budú bolieť
Domáce
Nové pokuty budú bolieť peňaženky: Stovky eur zaplatíte aj vtedy, ak ste ani nesedeli za volantom auta!
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch
Domáce
AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch vozidiel na Záhorí: Na mieste sú všetky zložky!
Lietadlová loď Abraham Lincoln
Zahraničné
Tlak na Irán je zdrvujúci: USA majú na Blízkom východe už 10 lodí! Výzva arabských krajín Teheránu

Ďalšie zo Zoznamu