Šéf odborov Visolajský je s Cigánikovou NA NOŽE: Skrachovaná poslankyňa a ... čo s tým má Huliak?

BRATISLAVA - Téma útokov na zdravotníkov sa dostala do takého popredia, že sa jej priamo začala venovať jedna z opozičných poslankýň. Jana Bittó Cigániková zo Slobody a Solidarity sa rozhodla kritizovať podstatné aspekty tohto problému, pričom šéfovi Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petrovi Visolajskému to neušlo. Poslankyňu v priamom prenose označil za skrachovanú.
"Naozaj mi nepríde ani dôležité komentovať pani Cigánikovú. Je to skrachovaná poslankyňa, točí si videá v práci," vyhlásil na tlačovom brífingu LOZ Visolajský, pričom narážal na to, že Bittó Cigániková sa počas praxe v nemocničných priestoroch natáča na sociálne siete.
Výrazná ženská posila SaS sa dala na zdravotnícku odbornú dráhu aj tým, že absolvovala štúdium a je z nej sestra. Venovala sa odboru ošetrovateľstvo a pravidelne sa zúčastňuje aj priamo praxovania v nemocnici. Časové rozmedzie je zrejme však až tak napäté, že sa musí popri tejto činnosti venovať aj svojim voličom na sociálnej sieti. Videá preto točí aj tam. "Prepáčte túto odbočku. Nedalo mi to. Aj keď je to skrachovaný politik ..." dodal Visolajský na zostrihu, na ktorý reagovala Cigániková.
Reakcia a okamžité prirovnanie k Huliakovi
"Pán Visolajský," začala so širokým úsmevom reagovať poslankyňa a čerstvá sestra Bittó Cigániková. "Rudolf Huliak prebral vaše argumenty o zdravotníctve a vy ste zjavne prebrali jeho distingvovaný slovník," začala Cigániková, pričom zrejme narážala aj na časy, kedy minister (vtedy ešte poslanec, pozn. red.) Huliak nazval jednu z kolegýň v parlamente na tlačovom brífingu su*ou.
Počuť je vás len keď chcete vyššie platy, oponuje Cigániková
"Toto je naozaj vaša jediná reakcia na to, že vás kritizujem za to, že ste sa nevyjadrili k čoraz častejším útokom na zdravotníkov?" spýtala sa Visolajského na diaľku Bittó Cigániková. "Mohli by ste mať trošku úroveň," odkázala šéfovi LOZ.
"Zhodneme sa hádam len na tom, že je vás počuť len vtedy, keď je treba útočiť na súkromníkov, vrátane ambulantných lekárov, alebo keď chcete vyššie platy. Je podľa mňa na škodu veci, že sa ako odbory nevyjadrujete k podstatným témam, ktoré zdravotníctvo trápia a ktoré mu zásadne škodia. Nie, nie sú to súkromníci," vysvetľuje do kamery Bittó Cigániková.
Tá sa okrem iného Visolajského spýtala na vyššiu personálnu pomoc, napríklad z Ukrajiny. Podľa nej Visolajský dokonca proti ním bojoval, aby si zabezpečil "vydieračský potenciál", pričom títo ľudia teraz pracujú pre našich susedov v zahraničí. "Kedy ste sa postavili za práva pacientov? Zatiaľ ste sa postavili len za to, že lekári majú väčšiu mzdu za menej starostlivosti a pacienti dlhšie čakačky," pokračovala poslankyňa.