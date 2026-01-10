Brutálny útok na zdravotníkov v Ružinove: Ide vraj o problémovú rodinu! Bittó Cigániková hovorí o ďalších prípadoch

BRATISLAVA – Ide vraj o známu firmu. Začiatkom roka sa na urgentnom príjme v ružinovskej nemocnici odohral útok na zdravotnícky personál, padli vyhrážky zabitím a zasahovať musela SBS aj polícia. Pacienta rozzúrilo, keď mu chcela sestrička urobiť test na COVID. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) tvrdí, že nejde o prvý prípad, s rodinou majú mať zdravotníci podobné zlé skúsenosti už dlhšiu dobu.
„Ja vás zabijem. Jas som tu neni sám a keď nie tu, tak vás počkám, keď skončíte v robote a potom vás zabijem." Toto sú slová, ktoré odzneli z úst pacienta 3. januára na urgentnom príjme v Nemocnici Ružinov na adresu lekárky a zdravotnej sestry. Pacient bol agresívny už pri odbere krvi, keď kričal na sestričku, že to nevie robiť a bolí ho to. Jeho agresia sa vystupňovala ešte v momente, keď mu sestra chcela urobiť test na COVID-19. Do ambulancie vtrhla jeho manželka, ktorá takisto kričala na lekárku a sestričku. Situácia si vyžiadala zásah SBS a polície. Útoku sa našťastie podarilo zabrániť a zdravotníci neutrpeli zranenia.
Prípad vyvolal obrovskú pozornosť. Riaditeľ ružinovskej nemocnice Alexander Mayer uviedol, že vyhrážanie sa ich personálu smrťou sa v poslednom období stáva bežnou realitou. „Agresia pacientov sa stupňuje a pracoviská urgentu sa menia na bojové arény, kde je napádaný náš personál. Ten personál, ktorý denne zachraňuje životy a lieči chorých, ten personál, ktorý si denne vypočuje nadávky, vyhrážky, pľuvance, a aj fyzické útoky a to iba preto, že chce pomôcť pacientom,“ povedal. Incident odsúdila Slovenská lekárska komora aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Polícia muža obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania.
Rodina je vraj známa firma
Poslankyňa SAS Jana Bittó Cigániková týždeň od útoku uviedla, že v prípade útočníkov ide o neprispôsobivú rodinu, ktorá takýmto spôsobom tyranizuje zdravotníkov opakovane už niekoľko rokov. „Nebol to prípad iba tejto lekárky a sestričky, ktorú chytili pod krk a nabehli na ňu, vyhrážali sa jej zabitím,“ uviedla Bittó Cigániková.
Rodina má podobné veci robiť pravidelne záchranárom a zdravotníkom. „Viete si predstaviť, že keď sa takto správali v prostredí nemocnice, tak ako sa asi správajú doma, keď k nim napríklad prídu záchranári?,“ pýta sa
Bittó Cigániková o problémovej rodine prehovorila v súvislosti s tým, že mnoho ľudí útok buď zľahčuje, alebo dokonca schvaľuje. "Žiaľ, keďže sa jednalo aj o vyšetrenie na COVID, smutná realita je, že veľa ľudí v komentároch útok rodiny roztlieskavalo. Pritom išlo o test, ktorý sa nerobí bežne každému ale o jedna z viacerych súčasti diagnostiky na základe príznakov pacienta. Ideme za lekármi aby nám pomohli a potom ich napádame, resp. to schvaľujeme keď sa o to pokúšajú. Naozaj absurdné," uviedla.
„Myslím si, že napriek tomu, že máme rozdielne názory na COVID, na očkovanie a podobné veci, tak by sme nemali zabúdať, že sme aj ľudia a zdravotníkom by sme naozaj mali byť vďační,“ povedala.