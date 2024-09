Huliak prehovoril o urážkach na adresu Plavákovej: Namiesto ospravedlnenia výhovorky! TOTO je jeho vysvetlenie

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslankyňu PS najskôr počas stredy vykázali z rokovacej sály pre nálepky na notebooku a následne si ešte z úst poslanca SNS Rudolfa Huliaka vypočula, ako ju nazýva sukou. „Keď poslankyňa Národnej rady SR prečíta vo svojom návrhu, respektíve vo svojom príspevku v pléne NR SR to, že plod si nezaslúži žiť, podľa trestného poriadku SR, tak táto žena si nezaslúži nič iné, len pomenovanie suka,“ povedal. Na otázku Aktualít, či sa neplánuje ospravedlniť, reagoval slovami, že sa „plánuje ospravedlniť sukám.“

Žena, ktorá si nectí základné otázky ľudskej rasy, si nezaslúži nič iné iba pomenovanie suka, tvrdí Huliak (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Od svojho postoja Huliak neupustil ani v stredu večer v diskusii na TA3. „Ja sa z tohto miesta skutočne ospravedlňujem všetkým ženám na Slovensku. Každá žena, ktorá ma pozná vie, že som maximálne galantný chlap a ženy si ctím,“ povedal síce v úvode, no svoje vyjadrenia na adresu poslankyne PS obraňoval. Tvrdí, že bol pod vplyvom emócií, keďže sa ho údajné podsúvanie „tej ich ideológie osobne dotýka“.

Zároveň povedal, že on Plavákovú vo svojom vyjadrení nemenoval. „Povedal som, že taká žena si zaslúži označenie suka. Keď si to pani Plaváková stiahla na seba, je to jej problém,“ uviedol poslanec. Ešte dodal, že to pre neho nie je hrubá nadávka.

Plaváková v pléne povedala, že plod nie je subjektom práva na život, keďže to v očiach zákona vzniká až momentom narodenia. To, že „plod si nezaslúži žiť“ z jej úst nezaznelo.