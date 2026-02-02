Škandalózny princ sa postaral o problémy aj exmanželke: Z vojvodkyne BEZDOMOVKYŇA?!

BRITÁNIA - Bývalá vojvodkyňa z Yorku sa po odchode z Royal Lodge ocitla v nezávideniahodnej situácii. Trvalé bývanie nemá, k exmanželovi sa sťahovať nechce a jej dcéry jej dokážu ponúknuť len dočasnú pomoc.
Sarah Ferguson sa po odchode z Royal Lodge ocitla v situácii, v akej dozaista nikdy nečakala, že sa ocitne. Po desaťročiach života v kráľovskom prostredí dnes nemá jasno v tom, kde bude bývať. Ľudia z jej okolia hovoria o období veľkej neistoty, ktoré ju zasiahlo najmä psychicky. Hoci sa jej bývalý manžel princ Andrew pripravuje na presun do Norfolku, Sarah s ním nepôjde.
Dôvod je podľa blízkych jednoduchý – nechce opustiť Windsor, ktorý považuje za svoj domov. Ako uviedol zdroj z jej okolia, ostala by najradšej v oblasti Windsoru. Vzťahy s dcérami Beatrice a Eugenie sa v poslednom čase mierne zlepšili, no ani to jej situáciu nerieši. Obe majú vlastné životy a vlastné bývanie a hoci matke ponúkli, že u nich môže občas prespať, trvalý domov jej poskytnúť nedokážu, informoval denník The Times.
Celý tlak sa podľa priateľov podpisuje na jej psychike. Sarah sa netají tým, že posledné mesiace sú pre ňu mimoriadne ťažké a priznala, že situácia neprospieva jej duševnému zdraviu. „Niekoľkokrát denne plače. Vôbec si nie je istá, čo jej budúcnosť prinesie," opísal jeden zo zdrojov jej stav. Neistota však nevisí len nad Sarah. Ani princ Andrew nemá otázku bývania vyriešenú.
Jeho plánovaný presun na Marsh Farm v Norfolku sprevádzajú pochybnosti o bezpečnosti aj o tom, či je takéto miesto vhodné pre niekoho s jeho minulosťou a verejným postavením. Vzťahy exmanželov s kráľovskou rodinou zostávajú napäté. Sarah mala v tejto súvislosti blízkym povedať: „Idú po nás zo všetkých strán.“ Budúcnosť bývalej vojvodkyne z Yorku tak zostáva otvorená. Ako to výstižne zhrnul jeden zo zdrojov z jej okolia: „Vôbec si nie je istá, čo jej budúcnosť prinesie.“