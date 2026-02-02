Volebné obvody na Slovensku porušujú ústavu: Ombudsman varuje pred nespravodlivým rozdelením hlasov

BRATISLAVA - Mnohé mestá a samosprávne kraje na Slovensku masívne, závažne a systematicky porušujú ústavný princíp rovnakého postavenia voličov a kandidátov do zastupiteľstiev. Volebné obvody majú samosprávy nastavené protiústavne. Vyplýva to z výsledkov rozsiahleho prieskumu dodržiavania rovnosti volebného práva, kde sa Kancelária verejného ochrancu práv (KVOP) zamerala na dvoje z posledných volieb do mestských a krajských zastupiteľstiev. O výsledkoch informoval na pondelňajšej tlačovej konferencii ombudsman Róbert Dobrovodský, ktorý sa už v prípade Bratislavy obrátil minulý týždeň aj na Ústavný súd SR.
„Prieskum nedopadol dobre, pokiaľ ide o dodržiavanie práv našich občanov, keďže sme zistili, že naprieč celým Slovenskom je masívne porušované ústavné právo, ústavný princíp rovnosti. Väčšina z preskúmaných samospráv nastavila volebné obvody protiústavne, v rozpore s duchom, ale aj znením Ústavy SR,“ skonštatoval Dobrovodský.
Do prieskumu bolo zahrnutých všetkých osem samosprávnych krajov a 34 miest z celého Slovenska, teda po štyri mestá a obce z každého kraja. V prípade Bratislavského a Košického kraja boli do prieskumu zahrnuté aj mestá Bratislava a Košice. Ako maximálnu prípustnú odchýlku vo váhe hlasov medzi volebnými obvodmi považovala KVOP 15 percent v prípade miest a 25 percent v prípade samosprávnych krajov z judikatúry Ústavného súdu a z odporúčaní Rady Európy.
Porušenie rovnosti vo väčšine miest
Porušenia rovnosti volebného práva, teda určenie volebných obvodov protiústavným spôsobom, konštatovali v šiestich samosprávnych krajoch, v 27 mestách a v siedmich z ôsmich krajských miest. Postup v súlade s ústavným odkazom rovnosti volebného práva zaznamenali pri dvoch krajoch a siedmich mestách, pričom jediným krajským mestom bol Trenčín.
Najlepšie výsledky dosiahli mestá Senec, Trenčín a Piešťany, kde sa percentuálna odchýlka pohybuje do desať percent. Naopak, najhoršie volebné obvody majú mestá Bratislava, kde boli rozdiely viac ako 146 percent, Žarnovica (vyše 121 percent), Bardejov (vyše 92 percent) a Turzovka (vyše 80 percent). V prípade Bratislavy však, na rozdiel od ostatných miest, volebné obvody určuje zákon o hlavnom meste.
Čo sa týka krajov, najlepšie určené obvody má Nitriansky kraj (vyše 16 percent) a Trenčiansky kraj (vyše 20 percent). Naopak, „najhoršími“ krajmi v tomto smere sú Bratislavský (takmer 66 percent), Žilinský (vyše 45 percent) a Banskobystrický (vyše 42 percent).
Ombudsman vyzýva samosprávy na nápravu
Najmä v prípadoch, keď konštatovali porušenia ústavného práva, zároveň ombudsman odporučil danú situáciu pred nadchádzajúcimi voľbami napraviť. Myslí si, že samosprávy na to majú dosť času, keďže do volieb zostáva deväť mesiacov. Poznamenal tiež, že niektoré samosprávy sa snažia odporúčania implementovať, niektoré však nálezy nezobrali na vedomie. Pripomenul, že závery verejného ochrancu práv nie sú záväzné, ide skôr z jeho strany o apel na samosprávy. Na protiústavnú situáciu by sa však podľa neho mal pozrieť aj štát.
Protiústavnosť v Bratislave rieši Ústavný súd
Špecifickým prípadom je hlavné mesto, kde protiústavnosť spôsobuje aj ustanovenie zákona o Bratislave, konkrétne ustanovenie o povinnom zastúpení mestských častí, ktoré podľa neho deformuje volebný výsledok. V tejto veci sa preto už obrátil na Ústavný súd SR, aby pozastavil ustanovenie a preskúmal jeho ústavnosť. Podanie na súd nepovažuje za spochybňovanie alebo útočenie na bratislavskú samosprávu. Myslí si, že súd jeho podaniu vyhovie. Argumentuje aj tým, že mesto Košice malo podobné ustanovenie a dobrovoľne upustilo od toho ustanovenia.
„Moje podanie nesmeruje proti samospráve hlavného mesta ani proti jednotlivým mestským častiam. Ale je mojou ústavnou povinnosťou sa snažiť zakročiť tam, kde vidím, že sa masívne porušuje právo našich obyvateľov, konkrétne Bratislavy,“ zdôraznil Dobrovodský, ktorý si nemyslí, že sa tým situácia pre hlavné mesto skomplikuje. Ak by súd nestihol rozhodnúť do tohtoročných volieb, verí, že sa „táto ústavnoprávna skrivodlivosť“ odstráni do volieb v roku 2030.