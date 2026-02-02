Krutý trest za nemanželský sex: Žena dostala 140 rán palicou! Od bolesti omdlela

BANDA ACEH - Tvrdý trest vykonaný pred zrakmi verejnosti vyvolal silné reakcie doma aj v zahraničí. V jednej z indonézskych provincií sa opäť ukázalo, aké prísne dôsledky má uplatňovanie náboženského práva v každodennom živote.
Trest priamo v parku
K incidentu došlo v provincii Aceh, ktorá ako jediná v Indonézii dôsledne presadzuje islamské právo šaría. V hlavnom meste Banda Aceh priviedli vo štvrtok miestne úrady pred verejnosť dvojicu obvinenú zo sexuálneho vzťahu mimo manželstva a konzumácie alkoholu.
Na improvizovanom pódiu v mestskom parku policajti udierali oboch ratanovými palicami priamo do chrbta. Celý výkon trestu sledovali desiatky divákov.
Kolaps po desiatkach úderov
Žena počas bičovania stratila vedomie. Zdravotníci ju museli z miesta odviezť sanitkou, keďže po sérii úderov skolabovala od bolesti. Napriek tomu bol trest formálne dokončený.
Podľa šéfa miestnej mravnostnej polície Muhammada Rizala dostali obaja obvinení 140 rán – sto za nemanželský pohlavný styk a ďalších štyridsať za požívanie alkoholu.
Jeden z najtvrdších verdiktov
Podľa denníka The Guardian ide o jeden z najvyšších počtov úderov, aké boli v Acehu uložené od zavedenia práva šaría. Provincie na severe ostrova Sumatra získali osobitný autonómny status v roku 2001, čo miestnym úradom umožnilo presadzovať vlastný právny systém založený na islamských pravidlách.
Aceh sa tým výrazne odlišuje od zvyšku Indonézie, ktorá je síce najľudnatejšou moslimskou krajinou sveta, no podobné tresty tam inde neplatia.
Bez výnimiek ani pre vlastných
Dvojica patrila medzi šesť ľudí, ktorých úrady v ten deň verejne potrestali. Medzi odsúdenými bol aj príslušník mravnostnej polície a jeho kolegyňa, ktorých prichytili na opustenom mieste v dôvernej situácii. Každý z nich dostal 23 úderov palicou.
„Ako sme sľúbili, výnimky nerobíme,“ vyhlásil Rizal s tým, že správanie vlastných príslušníkov poškodilo povesť inštitúcie.
Bičovanie ako bežná prax
V Acehu úrady používajú telesné tresty pri viacerých deliktoch – od hazardných hier a pitia alkoholu až po homosexuálne vzťahy či sex mimo manželstva. Len minulý rok boli verejne zbičovaní dvaja muži, ktorým súd udelil 76 úderov za vzťah rovnakého pohlavia.
Prípad z Banda Aceh tak znovu upozornil na realitu života v regióne, kde je porušenie morálnych pravidiel spojené s tvrdými a verejne vykonávanými trestami.