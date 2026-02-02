Zlyhal na nej aj slávny Humboldt: Najbližšie k hviezdam je TÁTO nenápadná sopka! Odpoveď vás prekvapí, Everest to nie je

USA - Keď sa povie „najbližšie k hviezdam“, väčšina ľudí si automaticky predstaví Mount Everest. Realita je však prekvapujúco iná. Miesto, ktoré je zo všetkých bodov na Zemi najvzdialenejšie od jej stredu, neleží v Himalájach, ale na úpätí rovníka v Južnej Amerike.
Týmto výnimočným miestom je vrchol hory Chimborazo v Ekvádore – neaktívnej sopky v pohorí Andy, ktorá dosahuje výšku 6 268 metrov nad morom. Hoci v rebríčkoch najvyšších hôr sveta nepatrí medzi absolútnu špičku a v Andách jej náleží až 37. miesto, z hľadiska fyziky má jedno unikátne prvenstvo.
Je skutočne guľatá?
Dôvodom je tvar našej planéty. Zem totiž nie je dokonale guľatá, ale mierne sploštená na póloch a rozšírená v oblasti rovníka. Vplyvom rotácie vzniká takzvané rovníkové vyklenutie, vďaka ktorému sú body nachádzajúce sa blízko rovníka ďalej od zemského jadra než tie v severnejších alebo južnejších zemepisných šírkach. Ako informuje portál IFL Science, Chimborazo leží takmer presne na rovníku, zatiaľ čo Mount Everest sa nachádza stovky kilometrov severnejšie. Výsledkom je, že vrchol Chimboraza je v skutočnosti najvzdialenejším miestom od stredu Zeme – a teda technicky aj bodom, ktorý je najbližšie k Slnku a hviezdam. Tento fakt bol známy už v 19. storočí, keď mnohí vedci považovali Chimborazo za najvyššiu horu sveta.
Jedným z nich bol aj známy nemecký prírodovedec Alexander von Humboldt, ktorý sa na začiatku 19. storočia pokúsil o jej výstup. Expedícia však skončila neúspechom pre silné príznaky výškovej choroby. Aj dnes pritom výstup na Chimborazo patrí medzi náročné horské výzvy, hoci nie je porovnateľný s extrémami Himalájí. Napriek tomu ponúka niečo, čo Everest nemôže – možnosť stáť na mieste, ktoré je zo všetkých bodov planéty najďalej od jej jadra. A práve preto si Chimborazo vyslúžilo povesť skutočného „vrcholu sveta“.