Bizarná noc pred známou eurofondovou haciendou: Hlina sa chcel ubytovať, nakoniec prespal pred bránou

NITRIANSKE HRNČIAROVCE - Namiesto útulnej izby spacák a zamknutá brána. Poslanec NR SR Alojz Hlina sa rozhodol preveriť fungovanie vidieckeho sídla Malanta, ktoré v minulosti získalo státisícovú dotáciu z eurofondov na rozvoj turizmu. Po tom, čo jeho pokusy o rezerváciu zostali bez odozvy, strávil noc v karavane priamo pred areálom, pričom poukazuje na možné fiktívne poskytovanie služieb verejnosti.
Poslanec za stranu SaS Alojz Hlina sa rozhodol pre netradičnú formu kontroly efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov. Svoju pozornosť upriamil na známy vidiecky dom Malanta, kde sa pokúsil ubytovať ako bežný návštevník. Napriek tomu, že podľa vlastných slov postupoval presne podľa oficiálnych inštrukcií, narazil na hradbu mlčania a zatvorené oplotenie.
Celý priebeh svojej iniciatívy politik mapoval na sociálnej sieti. Cieľom bolo podľa jeho slov preveriť, či objekt, na ktorého výstavbu prispeli daňoví poplatníci, skutočne plní svoju funkciu v rámci cestovného ruchu.
Rezervácia bez odozvy
Problémy podľa poslanca nastali už v prípravnej fáze. Hlina tvrdí, že komunikácia zo strany zariadenia úplne absentovala. „Už v piatok sme písali podľa ich inštrukcií, že sa chceme ubytovať. Do nedele neprišla žiadna odpoveď a keď sme sem prišli, opäť úplné ticho,“ povedal vo videu Hlina. Za neprijateľné považuje, aby zariadenie financované z verejných zdrojov nekomunikovalo so záujemcami a len formálne plnilo účel, na ktorý získalo dotáciu.
Alojz Hlina po noci strávenej monitorovaním areálu vyzval na dôsledné preverenie čerpania dotácií. „Celú noc sme stáli pred bránou. Takto má vyzerať vidiecky cestovný ruch podporený z eurofondov?“ dodal na záver Hlina. Podľa neho by sa malo spätne preveriť, ako sú dotácie využívané, a v prípade pochybení vyvodiť zodpovednosť.
Vidiecky dom Malanta získal v roku 2016 dotáciu presahujúcu 550-tisíc eur zo štátneho rozpočtu a eurofondov. Jednou z podmienok bolo, že objekt bude slúžiť turistom a podporí rozvoj cestovného ruchu v regióne. Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že počas minuloročných kontrol v Malante, nijaké pochybenie nezistila