Polícia v Prešove vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu sprenevery

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
PREŠOV - Trestné stíhanie vo veci trestného činu sprenevery vedie poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove v súvislosti s predajom auta. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Na parkovisku na Bardejovskej ulici v Prešove si páchateľ prisvojil osobné vozidlo, ktoré mu na základe zmluvy bolo zverené. Neskôr toto vozidlo predal inej osobe, čím spôsobil škodu majiteľovi auta vo výške 10.200 eur,“ uviedla Ligdayová s tým, že polícia vozidlo zaistila a bolo dané do úschovy.