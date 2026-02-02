Iránska polícia zadržala štyroch cudzincov pre účasť na protestoch

TEHERÁN - Iránske úrady zadržali štyroch cudzincov pre účasť na demonštráciách, uviedli v pondelok iránske médiá. Informuje o tom agentúra AFP.
„Osoby boli zadržané počas razie v ich úkryte“ v Teheránskej provincii, uviedla štátna televízia. „Pri prehľadávaní tašiek jedného z podozrivých boli nájdené štyri podomácky vyrobené zábleskové granáty, ktoré sa použili počas nepokojov a výtržností v tejto oblasti,“ doplnila bez udania dátumu zadržaní.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Podľa ľudskoprávnych organizácií pri nich zahynuli tisíce, možno aj desaťtisíce osôb. Americký prezident Donald Trump opakovane pohrozil iránskemu režimu vojenskou intervenciou a Spojené štáty nasadili v regióne Blízkeho východu údernú skupinu vojnových plavidiel a lietadlovú loď USS Abraham Lincoln.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí ešte v nedeľu vyhlásil, že práva ľudí, ktorých zadržali v januári počas protestov proti autoritárskemu vedeniu krajiny, sú dodržiavané a garantované, pričom neexistujú plány na popravy.