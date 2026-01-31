Tragédia na ceste pri Senci: Auto zrazilo chodca! Ten zraneniam podľahol

SENEC - Večerná jazda v okrese Senec sa skončila tragicky. Krátko po 19. hodine došlo na výjazde z obce Reca k smrteľnej zrážke osobného auta s chodcom. Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Nehoda na výjazde smerom na Veľký Grob
Podľa doterajších zistení polície sa nehoda stala na úseku pri výjazde z obce Reca v smere na Veľký Grob. Osobné motorové vozidlo značky Škoda Karoq sa tam zrazilo s 54-ročným chodcom.
Zraneniam na mieste podľahol
Zrazený chodec utrpel pri náraze vážne poranenia, ktorým priamo na mieste nehody podľahol. Okolnosti tragédie aktuálne dokumentuje vyšetrovateľ kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci v spolupráci s dopravnými policajtmi.
Alkohol u vodiča nepotvrdili
Dychová skúška u vodiča zúčastneného vozidla prítomnosť alkoholu nepreukázala. Presné príčiny a priebeh nehody zostávajú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Úsek cesty bol dočasne uzavretý
V čase dokumentovania nehody bol dotknutý úsek komunikácie neprejazdný. Premávku na mieste usmerňovali policajti, ktorí vodičov vyzývali na trpezlivosť a využitie alternatívnych trás.
Informovala Polícia SR na sociálnej sieti.