Trikrát zomrela a vrátila sa: Norma videla, ČO nás čaká po smrti! Priniesla MRAZIVÝ odkaz

USA - Američanka Norma Edwardsová prežila počas svojho života tri klinické smrti. Tvrdí, že pri dvoch z nich sa ocitla „na druhej strane“ a odniesla si odtiaľ rovnaké posolstvo: život je večný a smrť neznamená definitívny koniec. Svoje zážitky dnes opisuje ako zdroj pokoja, vďaka ktorému sa už smrti nebojí a pomáha ľuďom na sklonku života.
Norma Edwardsová sa so smrťou stretla už v mladom veku. Prvýkrát jej srdce prestalo biť, keď mala niečo po dvadsiatke. Cestou do práce skolabovala a skončila na operačnom stole. Lekári jej oznámili, že mala v tele odumretý plod, ktorý jej vážne ohrozoval zdravie. Práve vtedy podľa vlastných slov zažila mimoriadnu skúsenosť.
Tvrdí, že sa „oddelila od tela“ a z výšky sledovala lekárov, ako sa ju snažia oživiť. Ako píše The Sun, bolesť vraj okamžite zmizla a nahradil ju silný pocit pokoja. Následne sa mala ocitnúť v tmavom tuneli, ktorým sa pohybovala obrovskou rýchlosťou, až kým neuvidela intenzívne biele svetlo. „Nebála som sa. Keď som sa so svetlom spojila, cítila som absolútnu lásku a blaženosť,“ opisuje.
Obrazovka s filmom
Počas zážitku blízkeho smrti Norma tvrdí, že videla akúsi obrovskú obrazovku, na ktorej sa jej premietal celý život. Podľa jej slov mala vízia tri časti – život, ktorý si vraj naplánovala pred narodením, život, ktorý skutočne žila, a výsledok. „Pri každom sa objavilo, že cieľ nebol splnený,“ hovorí. Následne sa mala ocitnúť pri rieke, kde ju čakali známe duše, vrátane jej zosnulej tety. Tá jej však údajne odkázala, že ešte nemôže zostať a musí sa vrátiť späť na Zem s jasným posolstvom – že život pokračuje aj po smrti.
Návrat do tela opisuje ako mimoriadne bolestivý. Po prebudení mala zosilnené zmysly a istý čas sa cítila dezorientovaná. Napriek tomu tvrdí, že práve tento zážitok jej navždy zmenil pohľad na život aj smrť.
Zažila to niekoľkokrát
Druhýkrát sa Norma ocitla na hranici života a smrti v novembri 2024, keď doma utrpela zástavu srdca. Tvrdí, že presne vedela, čo sa bude diať, a znovu prežívala podobné pocity ako pri prvom zážitku. Lekári ju však oživili ešte skôr, než sa dostala „na druhú stranu“. Krátko nato však opäť upadla do klinickej smrti. Tentoraz vraj cítila prítomnosť bytosti, ktorú považuje za anjela, a znovu dostala rovnaký odkaz – jej úloha na Zemi ešte nie je splnená.
Norma Edwardsová má dnes 80 rokov a pracuje v komunitách pre seniorov, kde sa venuje ľuďom na sklonku života. Hovorí, že práve jej vlastné skúsenosti jej umožňujú poskytovať útechu a pokoj tým, ktorí sa smrti obávajú. „Smrti sa nebojím. Viem, že nie je koncom,“ tvrdí. Podľa nej duša nezomiera a odchod zo života je len prechodom do inej formy existencie. Ľuďom, s ktorými pracuje, odporúča, aby boli vďační za každý deň a každý nádych. „Pokiaľ máme dych, máme ten najväčší dar. A keď príde čas odísť, nie je sa čoho báť,“ uzatvára žena, ktorá verí, že smrť je len začiatkom novej cesty.