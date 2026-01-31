Západ a stred Slovenska ohrozuje od sobotného večera poľadovica

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/sonsam)
BRATISLAVA - V juhozápadnej časti Slovenska hrozí od sobotného večera poľadovica. Výstraha, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), platí do nedeľného (1.2.) predpoludnia pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky i Trenčiansky kraj, rovnako i okres Žarnovica v Banskobystrickom kraji.
Meteorológovia varujú aj pred nočnými mrazmi v severných okresoch Žilinského a Prešovského kraja. Výstraha pred nízkou teplotou platí od polnoci do nedeľného rána (08.00 h). „Teplota môže ojedinele klesnúť na mínus 15 stupňov Celzia,“ upozornil SHMÚ s varovaním na možné ohrozenie zdravia.
(Zdroj: SHMU)