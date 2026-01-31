Prežil cestu, ktorú nezvládli ani najväčší zločinci: TOTO zviera by ste tam nečakali! HISTORICKÝ moment zachytila kamera

SAN FRANCISCO - Na Alcatraze, ostrove známej väznice uprostred Sanfranciského zálivu, sa objavil nečakaný návštevník – divoký kojot doplával z pevniny až na ostrov, kde dovtedy žiadne zviera tohto druhu zdokumentované nebolo. Turisti aj pracovníci ostrova ostali v nemom úžase.
Kojota pri vylodení zachytila jedna z turistiek, ktorá nahrala video ukazujúce, ako zviera vychádza z vody, prebehne po skalnatom pobreží a zmizne v teréne. Podľa správy správy ostrova ide o historicky prvý zdokumentovaný prípad, keď sa divoký kojot dostal na Alcatraz, informuje na svojom portáli iDnes.cz.
Na udalosť upozornil Aidan Moore zo spoločnosti Alcatraz City Cruises, ktorý dohliadal na vylodenie turistov pri móle. Video zverejnil na sociálnych sieťach a kontaktoval miestnych ochranárov. Tí sa pokúsili zviera vypátrať, no bez úspechu. „Je možné, že sa vrátil späť do vody, alebo sa skrýva niekde na ostrove,“ uviedol Moore.
Pes si odomkol DVOJE DVERE útulku a ušiel: Internet je presvedčený, že ide o AI! Pravda je však omnoho DOJEMNEJŠIA
Môže zviera na ostrove prežiť?
Amatérska prírodovedkyňa Janet Kesslerová, skúmajúca kojoty v oblasti San Francisca viac než dvadsať rokov, tvrdí, že zviera by na ostrove mohlo krátkodobo prežiť. „Ostrov poskytuje dostatok potravy aj pitnej vody,“ dodala. Kojot mohol doplávať zo San Francisca alebo z neďalekého Angel Islandu, pričom v oboch prípadoch prekonal viac než jeden a pol kilometra. „Najlepšie, čo pre neho môžeme urobiť, je nechať ho na pokoji a nerušiť ho,“ odporúča Kesslerová.