7 NAJOTRASNEJŠÍCH rozvodov Hollywoodu: Mediálne vojny, drámy a verejné pitvy vzťahov!

HOLLYWOOD - Vzťahy medzi celebritami v Hollywoode sa menia ako na bežiacom páse. Existuje len málo párov, ktoré spolu vydržali desaťročia. Zato o rozvody vo svetle reflektorov nie je núdza. Niektoré prebehnú v tichosti, iné stoja kopec peňazí a ďalšie sa prepierajú na titulných stránkach bulváru. Ktoré manželstvá skončili najhoršie?
1. Johnny Depp & Amber Heard - Rozvod, ktorý sa zmenil na globálny tribunál
Začalo sa to obvineniami z domáceho násilia. Pokračovalo uniknutými audiozáznamami, článkom v médiách a skončilo súdnym procesom sledovaným miliónmi ľudí. Amber tvrdila, že bola obeťou, Johnny tvrdil, že bol zničený klamstvami. Fanúšikovia sa rozdelili na dva tábory ako pri politických voľbách. Verdikt súdu síce viac nahral Deppovi, ale obaja vyšli z tohto manželstva s navždy poškodeným obrazom.
Hollywood sa naučil: rozvod môže byť toxickejší než škandál s drogami.
2. Brad Pitt & Angelina Jolie - Keď sa rozpadne „dokonalá rodina“
Ich rozvod zničil mýtus Brangeliny. Za zatvorenými dverami sa mal riešiť konflikt v súkromnom lietadle, obvinenia z nevhodného správania a nakoniec nasledoval dlhoročný boj o opatrovníctvo detí. Angelina vystupovala ako ochranca detí. Brad sa stiahol, mlčal – a dlho niesol nálepku vinníka.
Tento rozvod ukázal, že aj „najkrajší pár sveta“ môže skončiť v právnom pekle bez víťazov.
3. Kim Kardashian & Kanye West - Rozvod v priamom prenose
Spočiatku civilizovaný rozchod sa zmenil na chaotickú reality šou! Kanye útočil na Kim, na Instagrame zverejňoval ich súkromné správy, mená právnikov, detaily sporu. Do konfliktu zapájal jej nových partnerov. Kim zvolila ticho. Kanye hluk. Internet sledoval psychický rozpad jedného z najväčších hudobných talentov.
Rozvod, ktorý otvoril otázku: Kde je hranica medzi chorobou, slobodou prejavu a zodpovednosťou?
4. Britney Spears & Kevin Federline - Rozvod, ktorý spustil pád popovej princeznej
Po rozvode sa život Britney rozsypal pred očami sveta. Nasledoval boj o deti, neustále prenasledovanie paparazzmi, verejné psychické zrútenie. Kevin získal výhradné opatrovníctvo. Britney stratila kontrolu nad vlastným životom, čo neskôr vyústilo do neslávne slávnej správy majetku.
Dnes fanúšikovia tvrdia, že tento rozvod bol začiatkom systematického zneužívania speváčkinej slávy.
5. Tiger Woods & Elin Nordegren - Nevera, nehoda a úplný kolaps imidžu
Tiger Woods bol symbol dokonalého športovca. Potom prišla autonehoda, pred domom desiatky mileniek a mediálny masaker. Elin sa stiahla, vzala si obrovské vyrovnanie a zmizla zo svetiel reflektorov. Tiger prišiel o sponzorov, povesť aj o rodinu.
Ide o jeden z prvých prípadov, kedy bulvár kompletne zničil marketingový obraz hviezdy.
6. Pamela Anderson & Tommy Lee - Sex, násilie a sexvideo, ktoré obletelo svet
Divoká láska, ešte divokejší rozvod! Fyzické útoky, väzenie, ukradnuté sexvideo, ktoré zmenilo internetovú históriu Pamela tvrdila, že bola obeťou. Tommy tvrdil, že bol nepochopený rebel.
Ich rozvod definoval bulvár 90. rokov a dodnes je symbolom toxického vzťahu.
7. Denise Richards & Charlie Sheen - Drogy, vyhrážky a súdy
Denise opísala manželstvo ako nebezpečné a nepredvídateľné. Charlie odpovedal urážkami, výsmechom a mediálnymi výbuchmi.
Rozvod, ktorý ukázal, že niektoré manželstvá sa nekončia smútkom, ale úľavou.