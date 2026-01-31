Relácia 5 proti 5 sa vráti na obrazovky BEZ Bičana... Po 15 rokoch dostal STOPku! Kto ho nahradí?

BRATISLAVA - Fanúšikovia legendárnej súťažno-zábavnej relácie 5 proti 5 sa môžu tešiť! O čosi menej sa ale bude tešiť jej bývalý moderátor Andrej Bičan. Verejnoprávna televízia ho totiž neoslovila na post moderátora, a to aj napriek tomu, že bol tvárou relácie dlhých 15 rokov.
Legendárna relácia 5 proti 5, ktorá patrila k najsledovanejším formátom STVR, sa po troch rokoch pripravuje na veľký comeback. Show sa dlhé roky tešila obrovskej popularite a Andrej Bičan sa počas 15 rokov stal nezameniteľnou tvárou relácie. Ani napriek tomu ale televízia s Bičanom ako moderátorom nepočíta.
Podľa informácií Topky.sk sa v priestoroch verejnoprávnej televízie začal čoraz častejšie objavovať herec, zabávač a scenárista Andy Kraus. „Párkrát po sebe bol ku koncu roka 2025 v Mlynskej doline. Osobne som ho párkrát stretla na chodbe," tvrdí zdroj z prostredia televízie. Jeho prítomnosť okamžite vyvolala otázky, keďže vo verejnoprávnej televízii zatiaľ nemal žiadny projekt. Zrejme až doteraz… Podľa informácií denníka Plus jeden deň by mal totiž práve Andy Kraus nahradiť ostrieľaného Bičana.
O tom, že sa televízia rozhodla vrátiť súťažno-zábavnú reláciu na obrazovky, vie aj samotný Andrej. „Samozrejme, že sa ku mne dostali informácie, že sa 5 proti 5 vracia a je to dobre. Táto relácia mala obrovský úspech a jednoznačne na televízne obrazovky patrí," povedal pre Topky.sk.
Aj keď bol tvárou 5 proti 5 dlhých 15 rokov, nikto ho s ponukou vrátiť sa do relácie nekontaktoval. Napriek tomu drží relácii palce, rovnako tak aj jej novému moderátorovi: „Andy je skvelý herec, zabávač, scenárista a držím mu palce, aby sa mu darilo aj ako novému moderátorovi 5 proti 5," odkázal Bičan, ktorý je presvedčený, že o úspechu alebo prípadnom neúspechu relácie rozhodnú jednoznačne diváci. Topky.sk v celej veci oslovili aj samotného Andyho Krausa, ten však na naše otázky doteraz nereagoval.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%