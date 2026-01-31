Česká herečka to povedala na plné ústa: My starci máme jedno spoločné… a nie je to pekné

BRATISLAVA - Česká herečka Regina Rázlová sa vracia do slovenského filmu v komédii Šviháci. Herečka otvorene priznala, že sa v nej prekvapivo našla aj ona sama!
Komédia Šviháci prináša na plátna kín príbeh, ktorý sa pohráva s témami vzťahov, tajomstiev a toho, aké problémy si ľudia vedia navariť neverou. Film režiséra Braňa Mišíka stavia na humore, ale aj na situáciách, ktoré sú až nepríjemne známe z bežného života. Film je plný zvučných mien a režisér obsadil do snímky aj českú hereckú legendu Reginu Rázlovú, ktorú návrat na Slovensko viditeľne potešil, veď v minulosti tu nakrútila niekoľko filmov či seriálov. „Bola som rada... je to skvelé, že si na mňa ešte na Slovensku spomenuli a rada som prišla na Švihákov.“
Podľa jej slov stvárňuje postavu, ktorá na prvý pohľad nemusí pôsobiť práve sympaticky. „Je to taká stará pani, ktorá žije sama, na prvý pohľad je nepríjemná, ale ona za tým ukrýva snahu o sociálny kontakt a robí to blbo.“ Rázlová priznala, že v postave zvedavej susedky, ktorej nič neunikne vidí tak trošku aj seba a s úsmevom priznáva, že je to tak trochu "starecká klasika". „Ja si myslím, že toto máme všetci starí ľudia spoločné, že sme niekedy veľmi múdri a len kritizujeme, miesto toho aby sme počkali, či nás niekto osloví sám...“ A keď už sme pri tom kritizovaní – rozdáva aj ona rady na počkanie? „Ježiš Mária, to ja sa trénujem každé ráno a hovorím si: žiadne nevyžiadané rady, nikomu nič nehovor, nikomu neraď a hlavne sa nevypytuj!“
A keďže Šviháci sú filmom, ktorý sa točí najmä okolo vzťahov a lásky, prišla téma, čo pre ňu znamenala láska v živote – a čo hovorí na neveru?