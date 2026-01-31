Sobota31. január 2026, meniny má Emil, zajtra Tatiana, Táňa

Hasiči zasahovali v ľadovej vode: Auto skončilo v potoku

(Zdroj: FB Hasičský a záchranný zbor )
TASR

BRATISLAVA/SENEC - Seneckí hasiči v sobotu popoludní asistovali v Novej Vsi pri Dunaji. „Osobné motorové vozidlo sa tam dostalo mimo vozovku a spadlo do potoka,“ priblížil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Informoval tiež, že nedošlo k žiadnemu zraneniu.

Zasahujúci hasiči havarované vozidlo zabezpečili proti ďalšiemu pohybu a úniku prevádzkových kvapalín. „Zároveň použili sorpčné prostriedky na zachytenie uniknutých prevádzkových kvapalín z vodného toku,“ dodal HaZZ. Hasiči pomohli i pri vytiahnutí auta a jeho naložení na vozidlo odťahovej služby.

Hasiči zasahovali v ľadovej
 (Zdroj: FB Hasičský a záchranný zbor )

