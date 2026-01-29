Fico mieri do Paríža: Stretne sa s Macronom, o TOMTO budú diskutovať!

Robert Fico a Emmanuel Macron (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/AP Photo/Michel Euler, Pool)
BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok cestuje do Paríža. V Elyzejskom paláci ho prijme francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
archívne video
Tlačová konferencia predsedu vlády Roberta Fica (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)
„Budú diskutovať o aktuálnych európskych témach aj o globálnych výzvach. Témou rokovania bude aj rozšírenie hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Francúzskom,“ priblížili z ÚV.