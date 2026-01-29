Babiš stojí za Macinkom: Pre SMS kauzu ho neodvolá, spolupráca s ním je vraj výborná

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš neplánuje odvolať ministra zahraničných vecí Petra Macinku pre kauzu SMS správ, na základe ktorých ho prezident Petr Pavel obvinil z pokusu o vydieranie. Predseda vlády podotkol, že s Macinkom sa mu spolupracuje výborne. Povedal to vo štvrtok počas návštevy leteckej základe v Čáslavi.
„(Odvolanie) určite nezvažujem. Spolupráca s pánom ministrom Macinkom je výborná. Mal som rôznych koaličných partnerov, funguje to veľmi dobre. Chápem, že je tu veľká snaha opozície a médií - a tých je väčšina proopozičných - narušiť koalíciu, ale môžem vás ubezpečiť, že sa vám to nepodarí,“ povedal novinárom.
Zopakoval, že by bolo dobré, aby sa za jedným rokovacím stolom stretli všetci traja - teda on, Pavel i Macinka - a situáciu sa pokúsili vyriešiť. Na to ale Pražský hrad v utorok reagoval, že pre prezidenta je partnerom na rokovanie len premiér. „Neviem si predstaviť, že spolupráca medzi prezidentom a ministrom zahraničných vecí nebude fungovať. Dúfajme, že to pán prezident vyslyší. Teraz je na dovolenke, tak uvidíme, ako budeme pokračovať, keď sa vráti,“ dodal Babiš.
Budúci týždeň v utorok sa uskutoční mimoriadna schôdza Poslaneckej snemovne, na ktorej chce opozícia vysloviť Babišovej vláde nedôveru. Podotkla, že dôvodom nie sú len samotné Macinkove správy, ale aj prístup premiéra k celej kauze, ktorý situáciu vraj bagatelizuje. Premiér vníma zvolanie schôdze ako snahu opozičných strán zabrániť vláde v tom, aby mohla pracovať.