Auto zrazilo ženu na priechode pre chodcov v Seredi: Polícia potvrdila u vodiča alkohol

TRNAVA/SEREĎ - Vodič osobného automobilu zrazil vo štvrtok skoro ráno 63-ročnú ženu na priechode pre chodcov v Seredi v okrese Galanta. Utrpela ťažké zranenia. Šesťdesiatpäťročný vodič nafúkal 0,4 promile alkoholu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Podľa prvotných informácií mala 63-ročná žena prechádzať v skorých ranných hodinách cez priechod pre chodcov, keď ju z doposiaľ nezistených príčin zachytilo vozidlo. Chodkyňa sa pri náraze a následnom páde na zem zranila a vo vážnom stave musela byť záchranármi urýchlene prevezená do galantskej nemocnice,“ priblížila polícia.
Prípad si vzhľadom na okolnosti prevzal vyšetrovateľ a vo veci začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.