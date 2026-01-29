USA riešia ďalší citlivý prípad: Dieťa zadržané ICE má psychické problémy, žiadajú jeho prepustenie

WASHINGTON - Demokratický člen Snemovne reprezentantov Spojených štátov Joaquin Castro má obavy o duševný stav päťročného chlapca, ktorého zadržal Imigračný a colný úrad (ICE). Po návšteve zadržiavacieho centra v meste Dilley v štáte Texas povedal, že Liam Conejo Ramos je „deprimovaný a smutný“. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Agenti ICE zadržali chlapca a jeho otca 20. januára. Pochádzajú z Ekvádora a sú žiadateľmi o azyl. Zábery zo zadržiavania päťročného chlapca vyvolali pobúrenie verejnosti z protiimigračnej operácie vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. Počas týchto zásahov agenti v januári smrteľne postrelili dvoch ľudí v Minneapolise. Zástupcovia školy v Dilley tvrdia, že agenti použili chlapca ako „návnadu,“ aby vylákali jeho otca z domu.
Kongresman bol v stredu zhruba pol hodinu s Liamom a jeho otcom v zadržiavacom centre. Otec chlapca povedal, že Liam „veľa spí, pretože je deprimovaný a smutný“. Castro doplnil, že Liam spal aj počas jeho návštevy. „Mám obavy o jeho duševný stav,“ povedal kongresman vo videu zverejnenom na sieti X. „Všetkým som jasne povedal, že krajina je proti tomu, čo sa deje, že Liam musí byť prepustený, krajina žiada jeho prepustenie. Žiadne päťročné dieťa nemá byť takto zadržiavané,“ uviedol. Rodine chlapca podľa Castra legálne dovolili prísť do Spojených štátov, lebo správnym spôsobom požiadali o azyl. Federálny sudca v Texase tento týždeň dočasne zablokoval deportáciu Liama a jeho otca.
Kongresman uviedol, že v spomínanom centre sa nenachádzajú žiadni kriminálnici. „Donald Trump povedal, že ide o zadržiavanie nelegálnych migrantov kriminálnikov - to je jeho slovník. Nie je tam ani jeden kriminálnik,“ vyhlásil. Približne 100 ľudí v stredu pred zadržiavacím centrom v Dilley žiadalo prepustenie chlapca a vyjadrovalo nespokojnosť s rozsiahlymi opatreniami proti migrantom, ktoré zaviedla Trumpova vláda. Texaská polícia použila na rozohnanie demonštrantov slzotvorný plyn.