BEŠTIA z východu sa vracia: Do Európy prídu arktické mrazy, hrozí až -30°C! TAKTO zasiahne Slovensko

BRATISLAVA - Studený arktický vzduch sa opäť valí z Ruska smerom do Európy a meteorológovia varujú, že takzvaná beštia z východu môže priniesť ďalšiu vlnu extrémnych mrazov. Teploty vo východnej Európe majú padať až k −30 °C, ochladenie pocíti aj Slovensko. Najmä sever a východ krajiny čakajú celodenné mrazy a návrat výrazne chladných nocí, pričom situácia sa môže ešte zhoršiť.
Meteorológovia upozorňujú, že takzvaná "beštia z východu" sa opäť prebúdza a do Európy prinesie ďalšiu vlnu mimoriadne mrazivého počasia. Isté je, že extrémne chladný vzduch dorazí, no stále sa spresňuje, ktoré oblasti zasiahne najviac. V hre je aj Slovensko, ktoré môže pocítiť okraj tejto arktickej masy, píše portál o počasí iMeteo.sk. Podobná situácia panovala už pred vyše týždňom, keď východ Európy zažíval kruté mrazy s teplotami pod −20 °C.
Beštia z východu je neoficiálne označenie pre výrazný vpád extrémne studeného vzduchu zo Sibíri alebo arktických oblastí. Práve takýto vpád sa očakáva aj v najbližších dňoch. Polárny vír je opäť narušený, čo umožňuje arktickému vzduchu presúvať sa nad Sibír a následne ďalej na západ. Po prechode cez Rusko sa vzduch mení na suchý kontinentálny, ktorý sa veľmi rýchlo prechladzuje a smeruje až k hraniciam strednej Európy.
Najsilnejšie mrazy sa očakávajú vo východnej Európe
Najsilnejšie mrazy zasiahnu najmä východnú Európu, kde sa očakávajú extrémne nízke teploty. Okraj tejto studenej masy však zasiahne aj strednú Európu, čo prinesie citeľné ochladenie aj na Slovensko. Najchladnejšie bude na severovýchode a východe krajiny, kde sa môžu vyskytnúť aj celodenné mrazy. Nočné teploty na východe Európy budú klesať až k −30 °C, pričom denné hodnoty sa miestami udržia pod −10 °C.
V Rusku, Bielorusku, na Ukrajine či v pobaltských krajinách sa tak opäť objavia teploty medzi −20 až −30 °C. Mimoriadne chladno bude aj v Poľsku a na Balkáne. Hoci sa neočakáva, že by studený vzduch v plnej sile dorazil až na Slovensko, jeho blízkosť bude výrazná. Teplotné kontrasty sa budú nachádzať len niekoľko stoviek kilometrov od našich hraníc.
Na Slovensko sa vrátia nočné mrazy a už počas víkendu sa na severe a východe môže vyskytnúť aj celodenný mráz. Nová vlna extrémne chladného počasia tak zasiahne najmä východ Európy, kde situáciu komplikuje aj pretrvávajúci nedostatok elektriny a tepla. Vývoj však stále nie je definitívny – ak sa teplotné rozhranie posunie, studený vzduch môže podľa iMetea zasiahnuť naše územie výraznejšie.