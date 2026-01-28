Stavebná časť nového jadrového bloku patrí aj do rúk slovenských firiem, uviedol premiér

BRATISLAVA - Výstavba jadrového zdroja má vždy niekoľko etáp. Na stavebnej časti plánovaného nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach by sa mali podieľať aj firmy, ktoré pôsobia na Slovensku. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu vlády SR a Smeru-SD Roberta Fica na stredajšej tlačovej konferencii.
Pri výstavbe reaktora predpokladá spoluprácu Spojených štátov pravdepodobne s Južnou Kóreou. Existujú aj časti, na ktorých môže participovať francúzska spoločnosť. „O tomto všetkom chceme hovoriť pri príprave ostrej zmluvy, ktorú by sme radi podpísali do konca roka 2027,“ ozrejmil. Nedávnym podpisom medzivládnej dohody o jadrovej spolupráci so Spojenými štátmi podľa neho nedošlo k rozhodnutiu o tom, kto bude dodávať nový reaktor.
archívne video
Ak pôjde Slovensko do spolupráce s americkou spoločnosťou Westinghouse, o čom podľa predsedu vlády SR aktuálne prebieha diskusia, lídrom prípadného konzorcia musí byť táto spoločnosť. „Predpokladám, že táto téma bude zajtra predmetom rozhovoru s francúzskym prezidentom a ja poviem, že je to vec dohody,“ priblížil. Zopakoval, že plánovaný nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach by mal byť v stopercentnom vlastníctve štátu.
Minister energetiky USA Christopher A. Wright a slovenský premiér Fico podpísali 16. januára medzivládnu dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti civilného jadrového programu Slovenska. Dohoda podľa Fica otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko s cieľom postaviť a dať do prevádzky v rokoch 2040 - 2041 úplne nový jadrový zdroj s výkonom 1200 megawattov na území súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.