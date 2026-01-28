Pozíciu predsedu Európskej komisie a rady by mala podľa Webera zastávať jedna osoba

BRUSEL - Pozíciu predsedu Európskej komisie a predsedu Európskej rady by podľa lídra Európskej ľudovej strany (EPP) Manfreda Webera mala zastávať jedna osoba, aby EÚ mohla na globálnej scéne vystupovať jednotne. Faktické zlúčenie dvoch najvyšších pozícií v EÚ by sa podľa neho mohlo zrealizovať už po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2029. Upozornil na to portál Politico.
Weber kritizuje slabosť EÚ na globálnej scéne
„Sme zablokovaní, sme bez slov, sme bez hlasu, nemáme žiadny vplyv na globálnej scéne a to sa musí skončiť,“ povedal líder najväčšej frakcie v EP na podujatí v Bruseli. Weber uviedol, že rozdelené vedenie EÚ nie je vhodné v čase geopolitickej neistoty, keďže americká vláda pod vedením prezidenta Donalda Trumpa obracia medzinárodný poriadok hore nohami.
Pre uskutočnenie takéhoto kroku by podľa neho nebolo potrebné upravovať zmluvy o EÚ, keďže jedna osoba by zastávala obe funkcie vytýčené v zmluvách. Na otázku, či by sa v budúcnosti uchádzal o obe pozície, Weber neodpovedal. „Budúcnosť týchto otázok je v rukách straníckej štruktúry a v rukách občanov Európy,“ uviedol.
Zmena hlasovania v zahraničnej politike
Vo svojom prejave tiež Weber naznačil, že krajiny EÚ by mali prejsť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky namiesto jednomyseľného hlasovania. So zrušením práva veta však nesúhlasí viacero členských štátov vrátane Slovenska. Weber sa preto domnieva, že krajiny, ktoré sú ochotné posunúť integráciu vpred, „by mali pristúpiť k osobitnej zmluve o suverenite“ v oblasti zahraničnej politiky.