Trump kritizuje: Primátor Minneapolisu porušuje zákon a zahráva sa s ohňom

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu kritizoval vyhlásenie primátora Minneapolisu Jacoba Freya, že mesto „neuplatňuje a nebude uplatňovať“ federálne imigračné zákony. Informuje o tom agentúra AFP.
Šéf Bieleho domu v príspevku na svojej platforme Truth Social uviedol, že ho prekvapili Freyove vyjadrenia, keďže prednedávnom viedli „veľmi dobrý rozhovor“ po protiimigračných zásahoch a smrteľnom postrelení dvoch osôb v meste federálnymi agentami.
Trump varuje pred porušovaním zákona
„Mohol by mu niekto z jeho vnútorných kruhov prosím vysvetliť, že ide o závažné porušenie zákona a že sa hrá s ohňom,“ zdôraznil Trump. Prezident USA ocenil v pondelok dialóg s Freyom, v rámci ktorého došlo podľa jeho slov k veľkému pokroku.
Agent Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise 7. januára smrteľne zranil Američanku Renée Goodovú, ktorá sa ho údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo.
Druhou obeťou sa stal ráno 24. januára Alex Pretti. Federálne úrady tvrdia, že ohrozoval zbraňou agentov Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP). Na zverejnených záberoch vidieť, že v ruke držal mobilný telefón a natáčal si agentov, ktorí krátko predtým zhodili na zem staršiu ženu. Pretti sa jej snažil pomôcť a postaviť ju na nohy.