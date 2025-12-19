UFO invázia? FOTO Sebastiánovi sa pod Tatrami podarilo zachytiť VZÁCNY ÚKAZ: Nebudete veriť vlastným očiam

ŠUŇAVA - Invázia mimozemšťanov pod Tatrami? Mladý fotograf zo Šuňavy náhodou zachytil na oblohe vzácny svetelný úkaz, ktorý vyzerá tak neskutočné, že by ho mnohí označili za výtvor umelej inteligencie. Pravda je však oveľa jednoduchšia – a o to fascinujúcejšia.
Zdanlivo obyčajné ráno sa zmenilo na výnimočný moment, ktorý očaril tisíce ľudí. Neuveriteľná fotografia vznikla úplnou náhodou v utorok (16. 12.) v skorých ranných hodinách, približne okolo piatej ráno v obci Šuňava v okrese Poprad. Tá sa podarila mladému fotografovi Sebastianovi Firekovi, ktorý si všimol nezvyčajný jav na oblohe. Ihneď si uvedomil, že ide o výnimočný moment a okamžite sa chopil fotoaparátu. Keďže sa fotografovaniu prírody venuje dlhodobo, vedel, že takýto úkaz môže trvať len krátko.
"Ako prvé som si pomyslela, že je to AI. Krásna fotografia," napísala na fotografiu Daniela. Sebastián zdôraznil, že fotografia nebola nijako upravovaná a nejde ani o výtvor umelej inteligencie (AI). "Jediným zásahom je jeho vodoznak," píše stránka Tatry, ktorá jeho fotografiu zdieľala. "Tak tento úkaz som začila raz, keď som išla do práce. Svetelné stlpy boli krásne ohraničené vysoké. Bol to naozaj prekrásny pohľad, ako sa príroda vie pohrať zo svetlom," zareagovala zase Terézia.
Svetelné stĺpy
Svetelné stĺpy sú optický atmosférický úkaz, pri ktorom sa nachádzajú vertikálne lúče svetla. Tento fenomén vzniká, keď sa svetlo z umelých alebo prirodzených zdrojov, ako sú pouličné lampy, Mesiac či hviezdy, odráža na drobných ľadových kryštálikoch v atmosfére. Tieto kryštáliky majú ploché tvary a vznášajú sa horizontálne, čím vytvárajú efekt zrkadla, ktoré "naťahuje" svetlo do podoby stĺpa. Svetelné stĺpy sú najčastejšie pozorované v zimných mesiacoch, najmä počas mrazov s jasnou oblohou. Ich farba závisí od svetelného zdroja, preto môže byť biele alebo rôznofarebné. (iMeteo.sk)
Pod fotografiou na stránke Tatry sa objavili aj ďalšie zábery tohto unikátneho javu. Daniela zverejnila fotografiu svetelných stĺpov, ktoré sa objavili aj v Liptovskej Tepličke.
Barbore sa zase podarilo zachytiť tento jav vlani v Poľsku. "Minulý rok som na to pozerala ako puk. Chvalabohu sa mi podarilo odfotiť, než to zmizlo," napísala.