Hamas je pripravený odovzdať správu Pásma Gazy technokratickému výboru

GAZA - Palestínske militantné hnutie Hamas je pripravené odovzdať vládu nad Pásmom Gazy Národnému výboru pre správu Gazy. Trvá však na tom, aby bol hraničný priechod Rafah s Egyptom otvorený do niekoľkých dní. Informuje o tom agentúra AFP.
Hamas pripravený na odovzdanie moci
„Protokol je pripravený, dokumenty sú hotové a výbory sú pripravené dohliadať na odovzdanie moci, čím sa zabezpečí úplný prevod správy v Pásme Gazy vo všetkých sektoroch na technokratický výbor,“ povedal pre AFP hovorca Hamasu Házim Kásim.
Rafah otvorený oboma smermi
Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom podľa hovorcu „musí byť otvorený v oboch smeroch, s úplnou slobodou výstupu a vstupu do Pásma Gazy, bez akýchkoľvek prekážok zo strany Izraela“.
Na základe 20-bodového mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy bude toto palestínske územie po vojne spravovať dočasný technokratický palestínsky výbor pod dohľadom a kontrolou Rady mieru. Na čele 15-členného orgánu založeného 16. januára stojí bývalý námestník ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alí Šaas.