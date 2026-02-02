Graubner má nástupcu: Novým pražským arcibiskupom je Stanislav Přibyl

PRAHA - Novým pražským arcibiskupom a prímasom českým je doterajší biskup v Litoměřiciach Stanislav Přibyl. V pondelok napoludnie ho do funkcie vymenoval pápež Lev XIV. Informoval o tom hovorca pražského arcibiskupstva Jiří Prinz, píše spravodajkyňa v Prahe.
Přibyl vo funkcii nahradí Jana Graubnera, ktorý bol na čele arcidiecézy od roku 2022. O rok neskôr však dosiahol 75 rokov, a tak podľa zvyklostí poslal pápežovi rezignačný list. Odvtedy hľadal Vatikán jeho nástupcu. Pred Graubnerom arcibiskupský úrad v Prahe 12 rokov viedol Dominik Duka.
Cieľom vymenovaného arcibiskupa je podľa jeho slov naďalej tvoriť cirkev, ktorá bude domovom pre všetkých veriacich a otvorená „všetkým ľuďom dobrej vôle a predovšetkým tým, ktorí stoja v akomkoľvek zmysle slova na okraji spoločnosti“. Novej funkcie sa Přibyl ujme 25. apríla o 11.00 h. v pražskej Katedrále sv. Víta. Pred 30 rokmi tam bol vysvätený za kňaza.
Narodil sa v roku 1971. Ako poukázal server iDNES.cz, je najmladším arcibiskupom v Prahe za viac než sto rokov. Pôsobil ako duchovný správca v Příbrami na Svätej Hore, bol provinciálom redemptoristov a tiež prezidentom Arcidiecéznej charity Praha. V roku 2009 ho vtedajší biskup v Litoměřiciach Jan Baxant vymenoval za svojho generálneho vikára. Neskôr sa stal generálnym sekretárom Českej biskupskej konferencie. V decembri 2023 ho pápež František vymenoval za biskupa, svätenie prijal v marci 2024.