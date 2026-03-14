ONLINE Nemocnica v ruinách! Izraelský útok na zdravotné stredisko v Libanone si vyžiadal najmenej 12 mŕtvych zdravotníkov

BEJRÚT - Najmenej 12 zdravotníckych pracovníkov zahynulo pri izraelskom leteckom útoku na zdravotné stredisko v južnom Libanone, uviedlo v sobotu libanonské ministerstvo zdravotníctva. Informuje o tom správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Blízkeho východu:
ONLINE
06:26 Výbuchy otriasli v sobotu irackým hlavným mestom Bagdad po dvoch útokoch, zacielených na polovojenskú skupinu Brigády Hizballáhu (Katáib Hizballáh), pri ktorých zahynuli dvaja jej členovia, vrátane "kľúčovej postavy", uviedli bezpečnostné zdroje. Informuje o tom správa agentúry AFP.
06:23 Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že americké ozbrojené sily úplne zničili všetky vojenské ciele na iránskom ostrove Charg, ktorý je kľúčovým exportným terminálom ropy v Perzskom zálive. Informuje o tom správa agentúry DPA.
06:22 Ruský prezident Vladimir Putin tento týždeň v telefonáte so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom navrhol presun iránskeho obohateného uránu do Ruska ako súčasť možnej dohody o ukončení vojny USA a Izraela s Iránom, Trump však tento návrh odmietol. Informáciu s odvolaním sa na svoje zdroje priniesol portál Axios.
06:20 Izraelské granáty podľa libanonských štátnych médií v piatok zasiahli základňu mierových síl OSN v južnom Libanone, informuje správa agentúry AFP. „Izraelské granáty dopadli do areálu veliteľstva nepálskeho práporu UNIFIL v meste Mais el-Džabal,“ uviedla Libanonská štátna tlačová agentúra NNA odkazujúc na Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL). UNIFIL ani izraelská armáda sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.
06:12 Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v piatok vyhlásil, že sú „pripravení na dlhý boj“ a izraelské vyhrážky jeho zabitím za „bezcenné“. Informuje o tom správa agentúry Reuters.„Sme pripravení na dlhý boj a ak Boh dá, Izraelčania budú na bojisku prekvapení. Vyhrážky nepriateľa nás nevystrašia,“ vyhlásil Kásim. „Toto je existenčný boj, nie obmedzený alebo jednoduchý boj,“ dodal.
06:10 Ministerstvo vo vyhlásení vyjadrilo „zármutok nad smrťou zdravotníkov v Burdž Kalávíja, ktorí zahynuli pri izraelskom nálete na zdravotné stredisko v meste,“ a dodalo, že „12 lekárov, záchranárov a zdravotných sestier, ktorí boli v tom čase v službe, bolo zabitých a jeden zdravotník bol zranený,“ pričom záchranné operácie stále prebiehajú.
Ministerstvo uviedlo, že to bol „už druhý útok na sektor zdravotníctva v priebehu niekoľkých hodín“, po útoku na Sawaneh, pri ktorom zahynuli dvaja záchranári spojení s libanonským militantným hnutím Hizballáh a jeho spojencom, hnutím Amal.
Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael reagoval spustením vzdušných úderov v Libanone a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach.