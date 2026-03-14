Sobota14. marec 2026, meniny má Matilda, zajtra Svetlana

ONLINE Nemocnica v ruinách! Izraelský útok na zdravotné stredisko v Libanone si vyžiadal najmenej 12 mŕtvych zdravotníkov

Najmenej 12 zdravotníckych pracovníkov zahynulo pri izraelskom leteckom útoku na zdravotné stredisko v južnom Libanone. (Zdroj: X/Suppressed News.)
BEJRÚT - Najmenej 12 zdravotníckych pracovníkov zahynulo pri izraelskom leteckom útoku na zdravotné stredisko v južnom Libanone, uviedlo v sobotu libanonské ministerstvo zdravotníctva. Informuje o tom správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.

06:26 Výbuchy otriasli v sobotu irackým hlavným mestom Bagdad po dvoch útokoch, zacielených na polovojenskú skupinu Brigády Hizballáhu (Katáib Hizballáh), pri ktorých zahynuli dvaja jej členovia, vrátane "kľúčovej postavy", uviedli bezpečnostné zdroje. Informuje o tom správa agentúry AFP.

06:23 Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že americké ozbrojené sily úplne zničili všetky vojenské ciele na iránskom ostrove Charg, ktorý je kľúčovým exportným terminálom ropy v Perzskom zálive. Informuje o tom správa agentúry DPA.

06:22 Ruský prezident Vladimir Putin tento týždeň v telefonáte so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom navrhol presun iránskeho obohateného uránu do Ruska ako súčasť možnej dohody o ukončení vojny USA a Izraela s Iránom, Trump však tento návrh odmietol. Informáciu s odvolaním sa na svoje zdroje priniesol portál Axios.

06:20 Izraelské granáty podľa libanonských štátnych médií v piatok zasiahli základňu mierových síl OSN v južnom Libanone, informuje správa agentúry AFP. „Izraelské granáty dopadli do areálu veliteľstva nepálskeho práporu UNIFIL v meste Mais el-Džabal,“ uviedla Libanonská štátna tlačová agentúra NNA odkazujúc na Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL). UNIFIL ani izraelská armáda sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.

06:12 Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v piatok vyhlásil, že sú „pripravení na dlhý boj“ a izraelské vyhrážky jeho zabitím za „bezcenné“. Informuje o tom správa agentúry Reuters.„Sme pripravení na dlhý boj a ak Boh dá, Izraelčania budú na bojisku prekvapení. Vyhrážky nepriateľa nás nevystrašia,“ vyhlásil Kásim. „Toto je existenčný boj, nie obmedzený alebo jednoduchý boj,“ dodal.

06:10 Ministerstvo vo vyhlásení vyjadrilo „zármutok nad smrťou zdravotníkov v Burdž Kalávíja, ktorí zahynuli pri izraelskom nálete na zdravotné stredisko v meste,“ a dodalo, že „12 lekárov, záchranárov a zdravotných sestier, ktorí boli v tom čase v službe, bolo zabitých a jeden zdravotník bol zranený,“ pričom záchranné operácie stále prebiehajú.

Ministerstvo uviedlo, že to bol „už druhý útok na sektor zdravotníctva v priebehu niekoľkých hodín“, po útoku na Sawaneh, pri ktorom zahynuli dvaja záchranári spojení s libanonským militantným hnutím Hizballáh a jeho spojencom, hnutím Amal.

Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael reagoval spustením vzdušných úderov v Libanone a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach.

Súvisiace články

Ilustračné foto
Irán odoláva úderom Izraela a USA: Pád režimu nehrozí, udržuje si kontrolu nad verejnosťou
Zahraničné
Macron vyzval Izrael na
Macron vyzval Izrael na zastavenie ofenzívy: Hizballáhu odkázal, aby okamžite ukončil útoky
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Prvý veľký rozkol medzi spojencami: TENTO krok Izraela sa Američanom nepáči! Boli prekvapení
Zahraničné
Dym stúpa po izraelských
Human Rights Watch obvinila Izrael z použitia bieleho fosforu na juhu Libanonu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Prominenti
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Prominenti
Výstava Motýlie krídla v Západoslovenskom múzeu
Medvedí cesnak
Začína jarný lov na medvedí cesnak: Zberači, dajte si pozor! Táto chyba vás môže stáť zdravie
Domáce
V sobotu zasiahne Slovensko
V sobotu zasiahne Slovensko silný vietor: Ohrozené sú najmä TIETO časti krajiny
Domáce
Z tohto vám padne
Z tohto vám padne sánka: Symbol liberálov Gröhling prišiel za BISKUPMI, úsmevy na tvárach a TOTO riešili!
Domáce
Požiare z vypaľovania trávy sú na Slovensku alarmujúco časté – hasiči vyzývajú na opatrnosť
Bombový útok na americkú
Bombový útok na americkú ambasádu v Osle má dohru: Polícia vzala do väzby troch bratov a ich matku
Zahraničné
Zahraničné
Muž skončil na polícii.
Muž vrátil v obchode fľašky za 12 centom! Teraz mu hrozí väzenie, osudným sa mu stal tento TRIK
Zahraničné
YouTube zarobil viac ako
YouTube zarobil viac ako celý Hollywood, to mu nestačí: Zavádza NOVINKU, ktorá mnohých vytočí
Zahraničné

Emanuel
Súťažiaci šou Mama, ožeň ma sa UTRHOL Z REŤAZE: Škoda v stovkách eur... Zasahovať musela produkcia!
Domáci prominenti
Marcové oslávenkyne: Tieto známe
Marcové oslávenkyne: Tieto známe Slovenky majú 45! Neuveríte, ako dnes vyzerajú...
Domáci prominenti
Jožka Černý
Prvú dcéru mal ZAKÁZANÉ vídať, druhá BOJOVALA o život: Jožka Černý nič nevidel čierne
Osobnosti
Beauty Ball 2026 -
Slovenská Miss má NOVÝ ĎZOB: Mólo vymenila za... Mohla si vybrať ĽAHŠIU CESTU!
Domáci prominenti

Athos Salomé
Proroctvo sa začína napĺňať: Žijúci Nostradamus trafil úvod roka 2026 úplne presne, TOTO je len začiatok!
Zaujímavosti
Predstierala TO celú noc?
Predstierala TO celú noc? Expertka odhalila nenápadné signály, ktoré usvedčia každú ženu! Muži, všímajte si najmä TOTO
Zaujímavosti
Odborníci odporúčajú: Tento orech
Odborníci odporúčajú: Tento orech je číslo 1 na podporu zdravej stolice
vysetrenie.sk
Ženu čakal po otvorení
Najdrahšia noc v dejinách? Mladá žena dlhuje banke 50 miliárd dolárov, jej reakcia obletela svet
Zaujímavosti

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
VIDEO Kapustová po fantastickom výkone mieri do stíhačky: Jeanmonnotová má dôležité body
Biatlon
ZPH 2026 Česko má novú hrdinku: Naturalizovaná parabiatlonistka ukončila 24-ročné čakanie na zlato
Parašport
Náhla zmena v Niké lige: Zo sobotňajšieho šlágra medzi Spartakom a DAC nič nebude!
Niké liga
Petra Vlhová sa definitívne rozhodla: Z Jasnej poslala fanúšikom dôležitý odkaz
Petra Vlhová

FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Novinky
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Klasické testy
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Doprava

Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Získaj prácu
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Motivácia a produktivita
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Kariérny rast
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Kuracie prsia
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Ukrajinský dron Bulava udrel hlboko v ruskom tyle. Systém Buk-M1 zasiahol až 100 kilometrov za frontovou líniou
Armádne technológie
Výskumníci vytvorili biomechanického „kentaura“: Takéto spojenie človeka a stroja vyvolalo zmiešané reakcie
Technológie
Pozor na túto podvodnú správu, ktorá zaplavuje Slovensko, varujú experti. Inštaluje do zariadenia spyware Formbook
Bezpečnosť
Populárny výrobca televízorov začal zobrazovať reklamy v rozhraní TV. Firma tvrdí, že išlo len o test, používatelia hovoria opak
Správy

Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Izbové rastliny
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Dvor a záhrada
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Záhrada
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najdrahšie ženy pre mužskú peňaženku podľa znamenia zverokruhu: Komu patrí prvé miesto?
Zábava
Medvedí cesnak
Domáce
Zahraničné
Muž skončil na polícii.
Zahraničné
YouTube zarobil viac ako
Zahraničné
