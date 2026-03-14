Začína jarný lov na medvedí cesnak: Zberači, dajte si pozor! Táto chyba vás môže stáť zdravie

BRATISLAVA - S príchodom teplejších dní sa lesy zaplnili ľuďmi s košíkmi. Začína sa totiž sezóna medvedieho cesnaku, ktorý sa stal v modernej slovenskej kuchyni skutočným hitom. Hoci táto bylinka ponúka obrovské množstvo vitamínov a liečivých účinkov, odborníci varujú: pri zbere buďte maximálne obozretní, zámena za jedovatú rastlinu môže skončiť tragicky.
Medvedí cesnak je po dlhej zime pre organizmus doslova „životabudičom“. Bylinka má podľa odborníkov blahodarný vplyv na trávenie, reguluje krvný tlak a pôsobí ako prírodné antibiotikum. Ideálne je konzumovať ho v čerstvom stave, keďže sušením stráca svoje cenné vlastnosti.
Nebezpečná zámena
Najväčším rizikom pri jarnom zbere je zámena s konvalinkou voňavou alebo jesienkou obyčajnou. Tieto rastliny sú prudko jedovaté a ich konzumácia môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, ako sú kŕče, hnačky, závrate či dokonca srdcová slabosť.
Ako spoznať pravý medvedí cesnak?
- Vôňa je kľúčová: Toto je najspoľahlivejší znak. List medvedieho cesnaku po pošúchaní medzi prstami intenzívne vonia po cesnaku.
- Stonka a vzhľad: „Medvedí cesnak rastie tak, že každý list má vlastnú stonku a v zemi vlastnú cibuľku. Listy sú pomerne tenké, na dotyk až jemné,“ uvádza Národné toxikologické informačné centrum (NTIC).
- Konvalinka: Tá má listy hrubšie, zvyčajne vyrastajú dva až tri z jednej stonky a chýba im typická cesnaková aróma.
V prípade, že po konzumácii pocítite nevoľnosť, vracanie alebo bolesti brucha, NTIC odporúča okamžite užiť päť až desať tabliet aktívneho uhlia a bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.
Kde je zber prísne zakázaný?
Okrem bezpečnosti pri zbere myslite aj na legislatívu. Zber medvedieho cesnaku je zakázaný v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany. Za porušenie týchto pravidiel hrozia vinníkom pokuty. Štátna ochrana prírody SR preto odporúča: skôr ako vyrazíte do lesa, uistite sa, v akom území sa nachádzate.
Ak ste si istí, že v košíku máte správnu rastlinu, možnosti sú takmer neobmedzené. Obľúbenou klasikou je pesto – stačí listy rozmixovať s olivovým olejom, soľou a korením. Čerstvý cesnak výborne doplní aj jarné polievky, nátierky či cestoviny.