Pozor na to! Firmám s fotovoltikou vznikajú aj tento rok daňové povinnosti

BRATISLAVA - Ak si firmy inštalujú fotovoltiku vo vyššom výkone, aký potrebujú pre vlastnú prevádzku, pričom prebytočnú energiu dodávajú do siete, alebo ju dodávajú nájomcom priestorov, vzniká im daňová povinnosť. Upozornili na to odborníčky poradenskej spoločnosti Grant Thornton. K spotrebnej dani sa pridáva aj daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty (DPH), ak firma vyrobenú elektrinu predáva.
„V tomto prípade je firma v postavení zdaniteľnej osoby, a keď dodáva do siete vyprodukovanú elektrinu alebo nájomcovi priestorov, ide o dodanie tovaru, ktoré je predmetom DPH,“ vysvetlila Ľubomíra Murgašová, daňová odborníčka z Grant Thornton. Každý subjekt s inštalovaným výkonom zariadenia nad 50 kilowattov (kW) sa podľa zákona o spotrebnej dani z elektriny stáva elektroenergetickým podnikom bez ohľadu na to, či je podnikateľom alebo nie a je povinný sa registrovať na miestne príslušnom colnom úrade. Sadzbu spotrebnej dane na elektrinu pre rok 2025 nastavili na 1,32 eura/megawatthodina (MWh), rovnaká sadzba má platiť aj pre rok 2026.
Spotrebnú daň platí firma aj z elektriny vo vlastnej prevádzke
Spotrebnú daň platí firma aj z elektriny, ktorú spotrebuje vo vlastnej prevádzke, ak má fotovoltická elektráreň výkon presahujúci 50 kW. „Zvýšenie hranice výkonu na 50 kW pre povinnú platbu spotrebnej dane má síce pozitívny, avšak pomerne zanedbateľný finančný vplyv na výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE),“ uviedla Daniela Šefčík Bičanová, daňová odborníčka z Grant Thornton.
Finančná správa sa v rámci kontrol zameriava aj na kontrolu spotrebných daní. V roku 2024 zvýšila počet začatých kontrol a príjem zo spotrebnej dane z elektriny dosiahol 12,53 milióna eur. Medzi najzávažnejšie nedostatky u platiteľa dane z elektriny, zistené pri výkone kontroly, bolo nezdanenie vlastnej spotreby. Firmy sa pri výrobe elektriny z fotovoltiky môžu vyhnúť spotrebnej dani nákupom tzv. záruk o pôvode elektriny z OZE v aukcii. Tieto aukcie pravidelne organizuje OKTE, stopercentná dcérska spoločnosť SEPS. Toto riešenie však má dva zásadné nedostatky, a to komplikovaný proces a náklady na administratívu.
Podnikateľ môže fotovoltické zariadenie daňovo odpisovať,
Podnikateľ môže fotovoltické zariadenie daňovo odpisovať, ak jeho obstarávacia cena bola nad 1700 eur. „Ak sa však tieto zariadenia skladajú z viacerých častí, doba odpisovania jednotlivých komponentov, ktoré je možné rozdeliť a odpisovať samostatne, môže byť od šiestich rokov pri samotných solárnych paneloch a batériovom úložisku až po 20 rokov pri nosnej konštrukcii, ktorá je pevne spojená so zemou. Účtovne sa odpisuje jednotlivý majetok z fotovoltického zariadenia podľa predpokladanej doby používania,“ dodala Murgašová.