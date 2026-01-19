Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

Pozor na to! Firmám s fotovoltikou vznikajú aj tento rok daňové povinnosti

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Ak si firmy inštalujú fotovoltiku vo vyššom výkone, aký potrebujú pre vlastnú prevádzku, pričom prebytočnú energiu dodávajú do siete, alebo ju dodávajú nájomcom priestorov, vzniká im daňová povinnosť. Upozornili na to odborníčky poradenskej spoločnosti Grant Thornton. K spotrebnej dani sa pridáva aj daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty (DPH), ak firma vyrobenú elektrinu predáva.

„V tomto prípade je firma v postavení zdaniteľnej osoby, a keď dodáva do siete vyprodukovanú elektrinu alebo nájomcovi priestorov, ide o dodanie tovaru, ktoré je predmetom DPH,“ vysvetlila Ľubomíra Murgašová, daňová odborníčka z Grant Thornton. Každý subjekt s inštalovaným výkonom zariadenia nad 50 kilowattov (kW) sa podľa zákona o spotrebnej dani z elektriny stáva elektroenergetickým podnikom bez ohľadu na to, či je podnikateľom alebo nie a je povinný sa registrovať na miestne príslušnom colnom úrade. Sadzbu spotrebnej dane na elektrinu pre rok 2025 nastavili na 1,32 eura/megawatthodina (MWh), rovnaká sadzba má platiť aj pre rok 2026.

Spotrebnú daň platí firma aj z elektriny vo vlastnej prevádzke

Spotrebnú daň platí firma aj z elektriny, ktorú spotrebuje vo vlastnej prevádzke, ak má fotovoltická elektráreň výkon presahujúci 50 kW. „Zvýšenie hranice výkonu na 50 kW pre povinnú platbu spotrebnej dane má síce pozitívny, avšak pomerne zanedbateľný finančný vplyv na výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE),“ uviedla Daniela Šefčík Bičanová, daňová odborníčka z Grant Thornton.

Finančná správa sa v rámci kontrol zameriava aj na kontrolu spotrebných daní. V roku 2024 zvýšila počet začatých kontrol a príjem zo spotrebnej dane z elektriny dosiahol 12,53 milióna eur. Medzi najzávažnejšie nedostatky u platiteľa dane z elektriny, zistené pri výkone kontroly, bolo nezdanenie vlastnej spotreby. Firmy sa pri výrobe elektriny z fotovoltiky môžu vyhnúť spotrebnej dani nákupom tzv. záruk o pôvode elektriny z OZE v aukcii. Tieto aukcie pravidelne organizuje OKTE, stopercentná dcérska spoločnosť SEPS. Toto riešenie však má dva zásadné nedostatky, a to komplikovaný proces a náklady na administratívu.

Podnikateľ môže fotovoltické zariadenie daňovo odpisovať,

Podnikateľ môže fotovoltické zariadenie daňovo odpisovať, ak jeho obstarávacia cena bola nad 1700 eur. „Ak sa však tieto zariadenia skladajú z viacerých častí, doba odpisovania jednotlivých komponentov, ktoré je možné rozdeliť a odpisovať samostatne, môže byť od šiestich rokov pri samotných solárnych paneloch a batériovom úložisku až po 20 rokov pri nosnej konštrukcii, ktorá je pevne spojená so zemou. Účtovne sa odpisuje jednotlivý majetok z fotovoltického zariadenia podľa predpokladanej doby používania,“ dodala Murgašová.

Viac o téme: DaňFirmyPodnikanieFotovoltika
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Totálny bordel! Energopomoc ľuďom
Totálny bordel! Energopomoc ľuďom zatiaľ veľmi nepomáha: Infolinky nestíhajú, ľudia riešia jeden problém za druhým
Domáce
Koniec lacnej energie? Komoditná
Koniec lacnej energie? Komoditná cena elektriny prekoná 100 eur! Odborníci varujú pred tvrdými dopadmi
Domáce
FOTO Karol Galek
Opozičná SaS upozorňuje: Do konca roka zostáva vyše dvoch mesiacov a energopomoc pre domácnosti je stále v nedohľadne
Domáce
FOTO Zásah hasičov v Šamoríne!
Zásah hasičov v Šamoríne! Na parkovisku horel karavan: Vzplanuli aj lítiové batérie
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovensko.Digital kritizuje alarmujúcu situáciu s IT projektmi NASES
Slovensko.Digital kritizuje alarmujúcu situáciu s IT projektmi NASES
Správy
Lyžiarske stredisko v Kálnici láka lyžiarov
Lyžiarske stredisko v Kálnici láka lyžiarov
Správy
Korčuliari na vodnej ploche na Dubníku
Korčuliari na vodnej ploche na Dubníku
Správy

Domáce správy

FOTO Nešťastie na svahu: Vo
Nešťastie na svahu: Vo Vrátnej sa na lyžiach zranil 13-ročný chlapec, odviezol ho vrtuľník
Domáce
Čierny týždeň v Alpách!
Čierny týždeň v Alpách! Lavíny si vyžiadali životy štyroch Čechov: Odborníci varujú aj pred Tatrami
Domáce
Sudkyňa Správneho súdu v
Jelinková Dudzíková sa vzdala členstva v Súdnej rade: Napísala list
Domáce
Novinka v Žiline: Mesto spustilo inteligentný plánovač dopravy pre obyvateľov aj návštevníkov
Novinka v Žiline: Mesto spustilo inteligentný plánovač dopravy pre obyvateľov aj návštevníkov
Regióny

Zahraničné

Čierny týždeň v Alpách!
Čierny týždeň v Alpách! Lavíny si vyžiadali životy štyroch Čechov: Odborníci varujú aj pred Tatrami
Domáce
Potápači už vytiahli z
Príšerná smrť: Otužilec sa potopil pod zamrznutý ľad a už sa nevynoril! Mŕtve telo vytiahli potápači
Zahraničné
Boje nekončia! Izrael zaútočil
Boje nekončia! Izrael zaútočil na infraštruktúru Hizballáhu v dedinách v južnom Libanone
Zahraničné
Úplné zlyhanie! V Rusku
Úplné zlyhanie! V Rusku zomrelo až deväť novorodencov: Súd rozhodol o zatvorení tejto pôrodnice
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Kubovčíková Šebová
Zuzana Šebová bola postavená pred hotovú vec: Nemanželský syn? ZVLÁDNEME TO!
Domáci prominenti
Markíza predstavila NOVÉHO ženícha:
Markíza predstavila NOVÉHO ženícha: Dámy, to je ale fešák!
Domáci prominenti
Legendárnu Jane Fonda (88)
Legendárnu Jane Fonda (88) ste takto ešte nevideli: FOTO na vozíčku!
Zahraniční prominenti
Janice Dickinson
Janice Dickinson má po drastickom páde TRVALÉ následky: Od televízie žiada VYSOKÉ odškodné!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Bizarné štáty a kráľovstvá:
Bizarné štáty a kráľovstvá: Jedno založil bláznivý dobrodruh, iné bigamista na úteku
dromedar.sk
Medveď si spravil brloh
Pod domom mu býval OBROVSKÝ medveď a ničil všetko navôkol: Odvážny pracovník k nemu vliezol... a TAKTO to dopadlo!
Zaujímavosti
Robíte TÚTO CHYBU s
Robíte TÚTO CHYBU s mikrovlnkou aj vy? Používa ju takmer každý, no málokto správne: Zlé návyky vás môžu vyjsť draho
Zaujímavosti
Nicolas Aujula
Muž, ktorý predpovedal covid, varuje: Rok 2026 bude rokom TEMNOTY a ZÁHADNEJ CHOROBY! Spomína Trumpa, Beyoncé aj UFO
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Trump opäť vytiahol obľúbenú zbraň: Jej použitie by poriadne zabolelo aj Slovensko, varujú analytici!
Trump opäť vytiahol obľúbenú zbraň: Jej použitie by poriadne zabolelo aj Slovensko, varujú analytici!
Miliardári už utekajú z Kalifornie: Takéto vysoké dane budú musieť platiť!
Miliardári už utekajú z Kalifornie: Takéto vysoké dane budú musieť platiť!
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)

Šport

VIDEO Ľahla si na kurt a všetci vedeli, že je koniec: Dráma na Australian Open, obdivuhodné gesto súperky
VIDEO Ľahla si na kurt a všetci vedeli, že je koniec: Dráma na Australian Open, obdivuhodné gesto súperky
Ženy
Futbalový zväz reaguje na kritiku Rudolfa Huliaka: Ide o osobnú pomstu a zmes klamstiev!
Futbalový zväz reaguje na kritiku Rudolfa Huliaka: Ide o osobnú pomstu a zmes klamstiev!
Slovensko
VIDEO Nič krajšie dnes asi neuvidíte! Vlhová sa spustila dolu svahom a ukázala svoje umenie
VIDEO Nič krajšie dnes asi neuvidíte! Vlhová sa spustila dolu svahom a ukázala svoje umenie
Petra Vlhová
Najskôr Petra Vlhová a teraz ďalšia novinka: Lyžiarska sezóna sa otriasa v základoch
Najskôr Petra Vlhová a teraz ďalšia novinka: Lyžiarska sezóna sa otriasa v základoch
Lyžovanie

Auto-moto

TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
Klasické testy
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Pracovný pohovor
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Rady, tipy a triky
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
KarieraInfo.sk
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Ako dlho vydrží vývar? Tento zvyk je príčinou, že sa rýchlo skazí
Ako dlho vydrží vývar? Tento zvyk je príčinou, že sa rýchlo skazí
Skladovanie potravín
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Fit raňajkové cottage žemle nabité bielkovinami
Sendviče a bagety

Technológie

Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Veda a výskum
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Android
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Veda a výskum
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
História

Bývanie

Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše

Pre kutilov

Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Temná múza módy, Kate Moss: Vzťahy, ktoré z nej spravili legendu a muži, ktorí formovali jej image viac než kampane
Zahraničné celebrity
Temná múza módy, Kate Moss: Vzťahy, ktoré z nej spravili legendu a muži, ktorí formovali jej image viac než kampane
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Potápači už vytiahli z
Zahraničné
Príšerná smrť: Otužilec sa potopil pod zamrznutý ľad a už sa nevynoril! Mŕtve telo vytiahli potápači
AKTUÁLNE Streľba v Česku:
Zahraničné
AKTUÁLNE Streľba v Česku: Hlásia DVOCH MŔTVYCH, ďalšie osoby sú zranené!
Čierny týždeň v Alpách!
Domáce
Čierny týždeň v Alpách! Lavíny si vyžiadali životy štyroch Čechov: Odborníci varujú aj pred Tatrami
Šialené zábery z Tatier:
Zahraničné
Šialené zábery z Tatier: Kabelka a telefón v ruke, kočík, či kufor na kolieskach! VIDEÁ turistov bavia internet

Ďalšie zo Zoznamu