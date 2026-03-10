Porota Let's Dance rozhodla, teraz ste na rade vy: HLASUJTE Ktorý pár bol pre vás vrcholom večera?

BRATISLAVA - V prvom kole tanečnej horúčky predviedli všetky páry dych vyrážajúce výkony a ukázali, že tento ročník Let's Dance si naozaj zaslúži podtitul tí najlepší z najlepších. Porota už svoju úlohu splnila a páry obodovala, no teraz prichádza rad na vás, milí čitatelia. Rozhodnite, ktorý pár bol tým najlepším z najlepších!
Od začiatku večera bolo jasné, že každá dvojica má svoju špecifickú charizmu a silu. Samba Jakuba Jablonského a Anny Riebauerovej rozohriala publikum, zatiaľ čo Waltz Nely Pociskovej a Filipa Kucmana ukázal jemnosť a emócie. Jive Zuzany Porubjakovej a Matyáša Adamca priniesol energiu a dynamiku, zatiaľ čo Waltz Vlada Kobielskeho a Natálie Horváthovej bol veľmi elegantný.
Tango Jany Hospodárovej a Fabia Bellucciho očarilo svojou vášnivosťou, Cha-cha Petry Polnišovej a Viléma Šíra rozprúdila náladu, a Paso doble Kristiána Barana a Elišky Betákovej priniesol dramatický náboj. Waltz Juraja Mokrého a Natálie Glosíkovej patril k prekvapeniam večera, Rumba Gabriely Marcinkovej a Jaroslava Ihringa bola plná nežnosti a Samba Jána Koleníka a Dominiky Roškovej bola energickou bombou na záver.
Podľa hlasovania poroty sa na prvej priečke v rebríčku umiestnili Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec, o druhé miesto sa s rovnakým počtom bodov delili Ján Koleník a Dominika Rošková s Nelou Pociskovou a Filipom Kucmanom, a na tretej priečke sa umiestnila moderátorka Jana Hospodárová s tanečným partnerom Fabiom Belluccim.
Ale teraz rozhodujete vy – ktorý tanečný pár bol pre vás absolútnym vrcholom večera?
Jakub Jablonský a Anna Riebauerová odpálili sambu.
Nela Pocisková a Filip Kucman si strihli valčík.