Fico sa pustil do šéfky Komisie Ursuly von der Leyenovej: OTVORENÝ LIST! Tlačí na riešenie týchto problémov

BRATISLAVA - Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SSD) adresoval šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej otvorený list, v ktorom píše o potrebe redukcie niektorých klimatických cieľoch EÚ, ktoré likvidujú európsky priemysel, ale aj o chýbajúcich návrhoch na zníženie cien elektrickej energie pre strategické odvetvia európskeho priemyslu.
Fico v liste píše, že éra hrubého porušovania medzinárodného práva a rozpadu svetového poriadku, v ktorej sa nachádzame, je testom sily a schopností Európskej únie. "Z tohto testu, žiaľ, nevychádzame dobre a rozhodujúci svetoví hráči nepociťujú, subjektívne a ani objektívne, potrebu vážne sa zaoberať našimi postojmi," tvrdí.
Jedným z faktorov, ktoré na to majú vplyv, je podľa Fica naša konkurencieschopnosť, ktorú označil za alarmujúcu. "Budúcnosť Európskej únie veľmi závisí od toho, či budeme dogmaticky trvať na dostatočne nepremyslených ambicióznych klimatických cieľoch likvidujúcich strategický európsky priemysel alebo budeme mať silu a odvahu pristúpiť k ich zmysluplným redukciám," odkázal šéf Komisie.
Uviedol príklad firmy Slovalco, ktorá podľa jeho slov musela ukončiť v roku 2023 výrobu primárneho hliníka na území Slovenskej republiky kvôli absurdne vysokým cenám elektrickej energie. Poukázal na to, že išlo o firmu, ktorá produkovala 10 percent z celkovej produkcie primárneho hliníka v Európskej únii, v prípade reštartu firmy by výroba narástla takmer o 20 percent. "Údaje potvrdzujú, že v krátkom čase bolo takto na území Európy odstavených 1,5 mil. ton kapacít výroby hliníka a že v prípade tejto strategickej suroviny sme odkázaní na jej dovoz v objeme takmer 5 mil. ton ročne. Kým Slovalco, a.s. pri výrobe jednej tony hliníka vyprodukovalo 4 tony emisií CO2, v krajinách, z ktorých hliník do Európy privážame, je tento dopad často až 20 ton emisií CO2 na jednu vyprodukovanú tonu hliníka. Zatvorením spoločnosti došlo o prácu priamo 450 ľudí a nepriamo ďalších viac ako 1000. Uvedené údaje sú absurdné a nevysvetliteľné," uviedol Fico.
Fico tiež tvrdí, že na viacerých zasadnutiach Európskej rady bola Európska komisia požiadaná, aby predložila konkrétne návrhy na zníženie cien elektrickej energie pre strategické odvetvia európskeho priemyslu. "Pri všetkej úcte k práci Európskej komisie musím skonštatovať, že žiadny konkrétny program som nezaregistroval," tvrdí. Podľa neho je potrebné k danej téme pristúpiť radikálne. "Jednou z možností, ktorú navrhujem za Slovenskú republiku, je vyhlásenie 4 – 5 ročných prázdnin z uplatňovania mechanizmu emisných povoleniek. Takéto rozhodnutie by viedlo k výraznému oživeniu a povzbudeniu strategických priemyselných odvetví. Keďže téma vysokých cien elektrickej energie rezonuje, čím ďalej tým dôraznejšie, aj v ďalších a ďalších členských štátoch Európskej únie, očakávam, že pribudnú aj iné alternatívy, ako znižovať extrémne vysoké ceny elektrickej energie," myslí si.
Podľa Fica je situácia v strategických priemyselných odvetviach v jednotlivých členských krajinách kritickejšia, ako sa môže zdať v Bruseli. Pripomenul, že Európska únia vynaloží na podporu Ukrajiny viac ako 380 mld. eur. "Je prirodzené, že občania členských štátov Európskej únie očakávajú, že rovnakú pozornosť a zdroje si zaslúži aj budúcnosť Európskej únie, ktorá je bez silnej ekonomiky zraniteľná," dodal na záver.