Zrušená zmluva, spomalená obnova: Budúcnosť Krásnej Hôrky je nejasná

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE – Na hrade Krásna Hôrka sa v stredu konal poslanecký prieskum Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Predseda kultúrneho výboru Roman Michelko (SNS) skonštatoval, že čiastočné obnovenie hradu pred úplným dokončením obnovy nevyzerá reálne. Podľa Progresívneho Slovenska (PS) odstúpenie od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom rekonštrukciu hradu výrazne spomalilo, nejasné je i financovanie ďalšej obnovy.
Predseda kultúrneho výboru uviedol, že počas stredajšieho poslaneckého prieskumu boli účastníkom zodpovedané najdôležitejšie otázky týkajúce sa ďalšej obnovy Krásnej Hôrky. „Nová generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová predostrela jasnú projektovú predstavu o tom, ako bude pokračovať obnova. Stavebná časť rekonštrukcie hradu je plánovaná do konca roka 2029, v priebehu roka 2030 možno budú prvé expozície,“ povedal Michelko. Opozičné PS označilo poslanecký prieskum na Krásnej Hôrke za konštruktívny. Rekonštrukcia hradu je však podľa hnutia v stave, ktorý vyvoláva vážne otázniky nad jej financovaním, odborným vedením aj reálnymi termínmi dokončenia.
„Z pohľadu financií už Slovenské národné múzeum (SNM) vyčerpalo 67 percent z celkových účelových zdrojov. Zo zostatku 12 miliónov eur bude musieť približne 10 miliónov vrátiť, čo zásadne spochybňuje finančné krytie ďalších prác. SNM plánuje pokračovanie rekonštrukcie, najmä Horného hradu, financovať z operačného programu Slovensko, no ide zatiaľ o neistý zdroj,” povedala členka kultúrneho výboru Dana Kleinert (PS). V súvislosti s poslaneckým prieskumom PS uviedlo i to, že rezort kultúry nemá reálny prehľad o obnove Krásnej Hôrky, keďže ministerstvo ešte nedávno hovorilo o čiastočnom otvorení hradu v lete 2026. Sprístupnenie pred dokončením obnovy nevidí reálne ani predseda kultúrneho výboru. „Pre rekonštrukciu to nebude možné, budú tam bezpečnostné opatrenia, nemôže sa na stavenisku otvoriť expozícia,“ uviedol Michelko.
Podľa PS sa obnova hradu v uplynulom období stala chaotickou a priniesla aj právne problémy, a to najmä v spojitosti s odstúpením od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom rekonštrukcie. „Dodnes nie je presvedčivo vysvetlené, či to bol najlepší krok z pohľadu obnovy hradu. Je však isté, že to celý projekt výrazne spomalilo a spôsobilo ďalší chaos,“ povedala Kleinert. V súvislosti s odstúpením od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom Michelko skonštatoval, že SNM vyhralo všetky súdne spory s pôvodnou firmou a v súčasnosti už nič nebráni tomu, aby sa začalo verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa. Čo sa týka financovania ďalšej obnovy Krásnej Hôrky, súčasné vedenie SNM má podľa jeho slov jasnú predstavu o tom, ako projekt financovať, malo by ísť o kombináciu viacerých zdrojov vrátane európskych i štátneho rozpočtu. Ministerstvo kultúry SR v utorok (20. 1.) informovalo, že v spolupráci so SNM pokračuje v systematickom riešení obnovy hradu Krásna Hôrka. Aktuálny odhad nákladov na úplné dokončenie rekonštrukcie podľa rezortu predstavuje približne 16 miliónov eur. Problémom podľa ministerstva naďalej zostávajú neskolaudované strechy dolného a stredného hradu, ktoré sú základným predpokladom ďalších etáp obnovy aj bezpečného sprístupnenia areálu. SNM v tejto súvislosti uzatvorilo zmluvu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá spracuje sanačný projekt a zabezpečí autorský dozor.