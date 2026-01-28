Slováci v PRIESKUME vložili svoju dôveru do politických lídrov: TOTO je definitívne poradie, premiér nie je na čele!

BRATISLAVA - Ešte predtým, ako sa Slováci zamerali na dôveru v jednotlivé strany, sa ich agentúra SANEP pýtala ja na to, akým politickým lídrom dôverujú najviac a v akej miere. Výsledky tohto prieskumu tiež určujú voličské nálady a môžu určiť stratégiu, akou sa budú strany ďalej uberať.
Agentúra SANEP vykonala prieskum pre televíziu TA3 od 12. do 26 januára 2026 na vzorke 2 450 respondentov.
Prvú trojicu uzatvára Šimečka, Fico a Uhrík
Najväčšiu dôveru si podľa prieskumu získal Michal Šimečka ako predseda Progresívneho Slovenska, ktorému vyjadrilo celkovú dôveru 39 percent opýtaných. 48 percent mu nedôveruje. Na druhom mieste skončil Robert Fico s dôverou 36 percent a nedôverou 53 percent opýtaných. Tretie miesto by obsadil europoslanec a šéf mimoparlamentnej Republiky Milan Uhrík s 33-percentnou dôverou a 45-percentnou nedôverou.
Na ďalších miestach sa potom umiestnili Milan Majerský z KDH (27 percent dôvery), Matúš Šutaj Eštok z Hlasu-SD (26 percent dôvery), šéf Slobody a Solidarity Branislav Gröhling (25 percent dôvery).
Posledná päťka
Nasleduje zlom a pod touto hranicou sa nachádza Igor Matovič z Hnutia Slovensko s 16 percentami dôvery, Andrej Danko zo Slovenskej národnej strany s 12 percentami dôvery, Jaroslav Naď od Demokratov s 11 percentami dôvery.
Nový PRIESKUM ukazuje jasný trend: Súboj Smeru a PS sa vyostruje, aj tu už však pribudol ďalší hráč!
Jednocifernú dôveru si vyslúžili šéf Maďarskej Aliancie László Gubík a predseda Sme rodina Boris Kollár.