Krásna Hôrka sa má znovu otvárať: Ministerstvo a SNM hovoria o čiastočnom sprístupnení hradu

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE - Ministerstvo kultúry (MK) SR v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) pokračuje v systematickom riešení obnovy hradu Krásna Hôrka. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Petra Demková s tým, že SNM pripravilo postup, ako hrad v čo najkratšom čase čiastočne sprístupniť verejnosti.
Rezort potvrdil spracovanie projektovej dokumentácie obnovy Horného hradu s predbežným finančným odhadom 8,3 milióna eur bez DPH, dokončovanie projektovej dokumentácie sanačných prác striech vrátane statických expertíz, pasportizáciu stavebnotechnického stavu Dolného a Stredného hradu a posudky hodnotiace kvalitu realizovaných prác, ako aj prebiehajúce prípravné práce na stavbe - odstraňovanie sutín a stavebného odpadu z areálu hradu. „Nasledujúce obdobie sa zameria najmä na komunikáciu s krajským pamiatkovým úradom, prípravu verejných obstarávaní, zabezpečenie odborného dohľadu a sumárne vyčíslenie nákladov, pričom aktuálny odhad na úplné dokončenie sa pohybuje približne na úrovni 16 miliónov eur,“ spresnilo MK.
Vláda schválila v roku 2019 takmer 35 miliónov eur
Demková pripomenula, že obnova hradu bola finančne aj organizačne nastavená ešte v predchádzajúcich obdobiach, pričom vláda SR schválila v roku 2019 takmer 35 miliónov eur na projekt komplexnej revitalizácie hradu, ktorý mal byť hotový do konca roka 2023. „Vývoj však ukázal, že pôvodný harmonogram ani riadenie projektu neboli nastavené realisticky. Namiesto postupného približovania sa k sprístupneniu hradu verejnosti projekt dlhodobo stagnoval, menili sa postupy a vznikali technické aj administratívne komplikácie, ktoré dnes výrazne brzdia ďalší progres,“ doplnilo MK SR s tým, že najviac poškodená časť, Horný hrad, zostala dlhé roky prakticky bez rekonštrukčných prác, zatiaľ čo sa práce rozbehli na Dolnom a Strednom hrade.
Tvrdí, že takýto postup dnes vytvára ďalšie technické riziká aj potenciálne navýšenie nákladov. „Dôležitým predpokladom ďalšieho postupu bolo ukončenie súdnych konaní týkajúcich sa neplatnosti zmluvy so spoločnosťou MBM-GROUP z roku 2022,“ pripomenulo ministerstvo, podľa ktorého jedno z konaní umožňuje dokončiť proces odovzdania stavby späť do rúk SNM.
Neskolaudované strechy Dolného a Stredného hradu
Osobitnou témou podľa rezortu zostávajú neskolaudované strechy Dolného a Stredného hradu, ktoré sú základným predpokladom ďalších etáp obnovy aj bezpečného sprístupnenia areálu. SNM v tejto súvislosti uzatvorilo zmluvu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá spracuje sanačný projekt a zabezpečí autorský dozor. MK zdôrazňuje, že kompletná obnova hradu Krásna Hôrka je otázkou niekoľkých ďalších rokov. „Konkrétny termín sprístupnenia zatiaľ nie je možné určiť, keďže je potrebné najskôr uzavrieť viaceré technické, právne a projektové otázky,“ dodáva s tým, že predchádzajúce optimistické vízie z minulých rokov nezohľadňovali rast cien, indexáciu, zvýšenie DPH, časovú náročnosť konaní, výskumov ani bezpečnostné a bezbariérové štandardy.