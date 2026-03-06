Kopec pod Krásnou Hôrkou znovu v plameňoch: Požiar vypukol pri hradnom kopci

KRÁSOHORSKÉ PODHRADIE - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari v katastri obce Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava. Starosta Štefan Kún uviedol, že požiar vypukol na začiatku hradného kopca a oheň sa už podarilo uhasiť.
„Ide o požiar trávy a krovia, ktorý sa rozšíril na lesný porast,“ povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint s tým, že na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ s dvomi kusmi hasičskej techniky a piati dobrovoľní hasiči obce Krásnohorské Podhradie s jedným kusom hasičskej techniky.
V piatok podľa starostu vypukol požiar na druhej strane hradného kopca ako 10. marca 2012, kedy sa požiar trávnatého porastu na hradnom kopci preniesol na samotný hrad Krásna Hôrka, ktorý zničil. „Aktuálny požiar nebol blízko hradu a mali sme šťastie, že nefúkal vietor. Oheň smeroval hore, ale hasičom sa ho rýchlo podarilo dostať pod kontrolu,“ dodal Kún.