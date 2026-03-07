Sobota7. marec 2026, meniny má Tomáš, zajtra Alan, Alana

ONLINE Izrael a USA kontrolujú iránsky vzdušný priestor: V Teheráne horí ropná rafinéria

Plamene šľahajú zo zásobníka ropy južne od hlavného mesta Teheránu. Zobraziť galériu (6)
Plamene šľahajú zo zásobníka ropy južne od hlavného mesta Teheránu. (Zdroj: TASR/AP/Vahid Salemi)
TASR, ČTK

TEL AVIV - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu vyhlásil, že Izrael má spolu so Spojenými štátmi po týždni bojov takmer úplnú kontrolu nad iránskym vzdušným priestorom. Podľa jeho slov bude Izrael vo vojne s Iránom naďalej pokračovať, informuje o tom agentúra AFP.

ONLINE

22:00 Kým vojenské základne USA v regióne používajú nepriatelia, má Teherán podľa tajomníka iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního právo sa brániť. Iránsky režim inak nemá žiadny problém s ostatnými štátmi v regióne, uviedol dnes Larídžání podľa agentúry Reuters. Zopakoval tak skoršie tvrdenie iránskeho prezidenta Masúda Pezeškjána, že ak z okolitých krajín nepríde úder, nebude na nich Teherán útočiť.

"Túto vojnu nevítame, ale agresiu by mali byť potrestaní," uviedol tajomník iránskeho bezpečnostného orgánu. Doplnil, že Spojené štáty, ktoré podľa neho zlyhávajú v dosiahnutí svojich cieľov v Iráne, musia za svoje činy zaplatiť. Washington podľa Larídžáního predpokladal, že povedie v Iráne krátku vojnu a že vyvolá chaos zavraždením ajatolláha Alího Chameneího a ďalších lídrov. Obe domnienky sa ale podľa neho ukázali ako nesprávne.

21:57 Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu oznámila, že Taliansko z bezpečnostných dôvodov vysiela na Cyprus svoju fregatu. Agentúra AFP zdôrazňuje, že tento krok prichádza po tom, ako britskú základňu Akrotiri, ktorá sa na ostrove nachádza, v pondelok zasiahol dron.

„Aby sme zaistili bezpečnosť hraníc Európskej únie, vysielame na Cyprus taliansku fregatu,“ uviedla Meloniová. Podľa jej slov ide o „akt európskej solidarity, ale predovšetkým prevencie“. „Naše stanovisko je však veľmi jasné: Taliansko nie je súčasťou tohto konfliktu a nemá v úmysle sa do neho zapojiť,“ dodala premiérka.

21:54 Izraelské stíhačky zaútočili na sklady ropy v iránskych mestách Khuhak, Shahre Ray a Karaj.

21:52 V Teheráne došlo k výbuchu v ropnej rafinérii a vypukol rozsiahly požiar, informovali médiá.

21:40 Turecko v sobotu vystríhalo Irán pred akýmkoľvek pokusom o ďalší útok smerom na turecké územie. Agentúra AFP zdôrazňuje, že varovanie Ankary prišlo v reakcii na stredajší incident, kedy Severoatlantická aliancia NATO zachytila balistickú raketu vypálenú z Iránu smerujúcu do Turecka.

„Nie sme krajina, ktorú možno ľahko vyprovokovať,“ povedal novinárom v Istanbule turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan. „Hovorili sme s našimi priateľmi v Iráne a povedali sme im, že ak to bola raketa, ktorá zablúdila, je to jedna vec. Ale ak to bude pokračovať... naša rada znie: buďte opatrní, nedovoľte nikomu v Iráne, aby sa pustil do takéhoto dobrodružstva,“ dodal.

21:02 Izrael má pre ďalšiu fázu vojny s Iránom prepracovaný plán s mnohými prekvapeniami. Podľa agentúry AP to dnes večer uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Cieľom je podľa neho režim v Teheráne destabilizovať a umožniť zmenu. USA a Izrael začali údery na Irán minulú sobotu.

20:55 Centrálne velenie USA odhaľuje klamstvá iránskeho režimu. „Päť dní v kuse iránsky režim tvrdil, že potopil našu lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Teraz režim hovorí, že loď sa zázračne vynorila a „opustila bojisko“ po „stretnutí s iránskymi raketami a dronmi“. Musíme k tomu dodať viac? Fotografie z dnešného dňa v Arabskom mori,“ uviedlo CENTCOM.

20:45 Izrael má pre ďalšiu fázu vojny s Iránom prepracovaný plán s mnohými prekvapeniami. Podľa agentúry AP to dnes večer uviedol izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Cieľom je podľa neho režim v Teheráne destabilizovať a umožniť zmenu. USA a Izrael začali údery na Irán minulú sobotu.

20:05 Libanon dnes opustilo viac ako 150 Iráncov vrátane diplomatov a ich rodín, informoval agentúre Reuters vysokopostavený bezpečnostný zdroj. Z blízkovýchodnej krajiny odleteli do Ruska. Hovorca izraelskej armády vo štvrtok vyzval zástupcov iránskeho režimu, aby Libanon okamžite opustili, kým sa stanú terčom útoku. Podľa zdroja Reuters už v piatok Libanon opustilo 20 Iráncov.

Ľudia sa v Tel Avive ukrývajú pred sirénami varujúcimi pred prichádzajúcimi iránskymi raketami.
Zobraziť galériu (6)
Ľudia sa v Tel Avive ukrývajú pred sirénami varujúcimi pred prichádzajúcimi iránskymi raketami.  (Zdroj: TASR/AP/Oded Balilty)

19:55 „Spojené arabské emiráty majú hrubú kožu... nie sme ľahkou korisťou,“ povedal prezident v piatkovom prejave, ktorý odvysielala v sobotu televízia Abú Zabí TV. „Budeme plniť svoju povinnosť voči našej krajine, nášmu ľudu a našim obyvateľom, ktorí sú tiež súčasťou našej rodiny,“ vyhlásil s tým, že SAE ochránia všetkých ľudí v krajine. „Sľubujem všetkým, že vyjdeme silnejší, ako sme boli,“ uzavrel prezident.

19:40 Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili na protestoch v nemeckých mestách Berlín a Düsseldorf, požadujúc slobodu pre Irán, približne týždeň po tom, ako Izrael a Spojené štáty zaútočili na túto krajinu. Informuje o tom tlačová agentúra DPA.

19:05 Člen iránskeho Zhromaždenie znalcov v sobotu uviedol, že tento orgán by mal v priebehu najbližšieho dňa zasadnúť s cieľom vybrať nového najvyššieho vodcu Iránu. Táto osoba sa stane nástupcom ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zomrel pred týždňom v sobotu v dôsledku izraelsko-amerických útokov. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na iránsku agentúru Fárs.

„S božou pomocou sa toto zasadnutie uskutoční v priebehu najbližších 24 hodín,“ uviedol jeden z 88 členov Zhromaždenia znalcov, ktoré je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky. Ide o zbor duchovných, ktorý má právomoc voliť a odvolať najvyššieho vodcu. Medzi horúcimi kandidátmi na post nového vodcu sa spomína aj meno Modžtabá Chameneí, ktorý je druhorodeným synom zabitého ajatolláha Chameneího.

18:40 "Iránsky útok spôsobil požiar a hmotné škody v jednom dome a viacerých susedných budovách v Maname," uviedlo bahrajnské ministerstvo vnútra a dodalo, že civilná obrana prijíma "nevyhnutné opatrenia na uhasenie požiaru".

18:45 Spojené štáty začali počas vojny na Blízkom východe využívať britské základne na určité operácie proti Iránu, oznámila v sobotu vláda v Londýne. Informuje o tom tlačová agentúra AFP. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že USA začali využívať vojenské základne na „špecifické obranné operácie s cieľom zabrániť Iránu v odpaľovaní rakiet do regiónu“.

Bombardér amerických vzdušných síl B1-B Lancer pristáva na leteckej základni vo Fairforde v grófstve Gloucestershire v západnom Anglicku.
Zobraziť galériu (6)
Bombardér amerických vzdušných síl B1-B Lancer pristáva na leteckej základni vo Fairforde v grófstve Gloucestershire v západnom Anglicku.  (Zdroj: TASR/AP/Ben Birchall/PA)

18:20 Irán bude naďalej útočiť na susedné krajiny, ktoré napomáhajú nepriateľským štátom v agresii proti nemu, vyhlásil v sobotu najvyšší predstaviteľ iránskej justície Gholám Hosejn Mohsení Ežeí. Upozornila na to agentúra AFP. „Dôkazy od iránskych ozbrojených síl ukazujú, že geografia niektorých krajín v regióne je otvorene a tajne k dispozícii nepriateľovi,“ povedal Ežeí. „Silné útoky na tieto ciele budú pokračovať,“ dodal.

17:50 Rakúsko v sobotu oznámilo, že svoje veľvyslanectvo v Iráne dočasne presťahuje do susedného Azerbajdžanu v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe, ktorý vystavil Teherán pravidelným leteckým útokom Spojených štátov a Izraela. Upozornila na to agentúra AFP. „Vzhľadom na súčasný vývoj sa rakúske veľvyslanectvo v Teheráne dočasne presťahuje do Baku,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí v stanovisku pre AFP. „Konzulárne služby sú až do odvolania pozastavené,“ dodal.

17:45 Prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šajch Muhammad bin Zajd Nahaján uviedol, že jeho krajina sa ocitá vo vojnových časoch, ale nie je ľahkou korisťou. Informuje o tom agentúra Reuters, podľa ktorej ide o jeho prvý verejný komentár od začiatku terajšieho konfliktu na Blízkom východe.

17:15 Minister obrany Saudskej Arábie Chálid bin Salmán s pakistanskými vojenskými predstaviteľmi diskutoval o tom, ako najlepšie implementovať spoločnú obrannú dohodu medzi krajinami v súvislosti s iránskymi útokmi. Informuje o tom agentúra DPA.

„Diskutovali sme o iránskych útokoch na (Saudskú Arábiu) a o opatreniach potrebných na ich zastavenie v rámci našej spoločnej strategickej obrannej dohody,“ uviedol šéf saudskoarabského rezortu obrany na platforme X. „Zdôraznili sme, že takéto akcie narúšajú regionálnu bezpečnosť a stabilitu, a vyjadrili sme nádej, že iránska strana preukáže múdrosť,“ dodal Chálid bin Salmán. Žiadne ďalšie podrobnosti o rokovaniach neposkytol.

16:35 „Izraelské letectvo v noci dokončilo širokú vlnu útokov na Teherán a na vojenskú infraštruktúru nachádzajúcu sa na letisku Mehrabad v Teheráne,“ uviedla izraelská armáda. „Šestnásť lietadiel jednotiek Kuds bolo zničených,“ dodala. Jednotky Kuds patria iránskym Revolučným gardám (IRGC).

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí zároveň v sobotu obvinil USA z útoku na odsoľovacie zariadenie na ostrove Kešm. „USA spáchali očividný a zúfalý zločin útokom na odsoľovacie zariadenie na ostrove Kešm. Dodávky vody v 30 dedinách boli ovplyvnené. Útok na iránsku infraštruktúru je nebezpečný krok s vážnymi následkami. Tento precedens vytvorili USA, nie Irán,“ napísal na sociálnej sieti X. Iránske Revolučné gardy tvrdia, že v sobotu v Perzskom zálive zaútočili na ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov. Plavidlo označili za „jedno z aktív teroristickej Ameriky“.

16:00 Utajená analýza americkej Národnej spravodajskej rady (NIC), dokončená zhruba týždeň pred začiatkom izraelsko-amerických úderov v Iráne, dospela k záveru, že aj rozsiahla ofenzíva by zrejme nezvrhla iránsky teokratický režim a armádu. Scenár, pri ktorom by vládu prevzala iránska opozícia, pritom analýza vyhodnotila ako nepravdepodobný. S odvolaním sa na tri informované zdroje to dnes napísal spravodajský denník The Washington Post (WP).

15:30 Turecko v snahe pomôcť so zaistením bezpečnosti na okupovanej časti Cypru, tvz. Severocyperskej tureckej republike, zvažuje vyslať na ostrov svoje stíhačky F-16. Informáciu priniesli agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na anonymné zdroje na tureckom ministerstve obrany.

13:50 Americký minister obrany Pete Hegseth nevylúčil možnosť, že Rusko poskytuje Iránu spravodajské informácie o pozíciách amerických vojenských cieľov. Informuje o tom správa agentúry DPA.

13:36 Počet obetí nočných izraelských útokov na mesto Nabí Šít na východe Libanonu vzrástol na 41, oznámilo v sobotu popoludní tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 40 osôb utrpelo poranenia, informujú správy agentúr AFP a AP.

12:39 Irán sa vďaka neúprosným americko-izraelským útokom ospravedlnil a vzdal svojim blízkovýchodným susedom, vyhlásil v sobotu šéf Bieleho domu Donald Trump. Prisľúbil, že „dnes bude veľmi silno zasiahnutý“, informujú správy agentúr AP a AFP.

11:32 Spojené štáty na pomoc v prebiehajúcom konflikte s Iránom vyšlú na Blízky východ už tretiu lietadlovú loď. Informáciu priniesla v piatok televízna stanica Fox News odvolávajúca sa na Americký námorný inštitút (USNI).

10:40 Na najmenej 16 narástol počet obetí nočných izraelských útokov v okrese Baalbek na východe Libanonu. Oznámilo to v sobotu libanonské ministerstvo zdravotníctva, informuje správa agentúry Reuters.

10:39 Dubajské letisko v sobotu oznámilo, že krátko po pozastavení prevádzky čiastočne obnovuje služby. Informuje o tom agentúra AFP.

10:19 Dočasná vládnuca rada Iránu schválila pozastavenie útokov na okolité krajiny, ak z ich územia nepríde útok, vyhlásil podľa agentúry Reuters Masúd Pezeškiján v prejave odvysielanom v iránskej štátnej televízii. Irán ešte dnes podnikol rozsiahle údery na štáty v Perzskom zálive, vrátane Bahrajnu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov.

10:15 Izraelská armáda začala novú vlnu leteckých útokov na iránske mestá Teherán a Isfahán, oznámila v sobotu podľa agentúry AFP.

10:02 Militantné šiitské hnutiew Hizballáh v sobotu oznámilo, že v noci jeho bojovníci čelili izraelským jednotkám v meste Nabí Šít v stredovýchodnom Libanone. Libanonské úrady hlásili najmenej 16 obetí pri izraelských útokoch v tejto oblasti. Informuje o tom agentúra AFP.

Vysídlenci, ktorí utekajú pred leteckými útokmi izraelskej armády z južného predmestia libanonskej metropoly, spia na Námestí mučeníkov v Bejrúte
Zobraziť galériu (6)
Vysídlenci, ktorí utekajú pred leteckými útokmi izraelskej armády z južného predmestia libanonskej metropoly, spia na Námestí mučeníkov v Bejrúte  (Zdroj: TASR/AP Photo/Bilal Hussein)

09:23 V Dubaji sa skoro ráno ozvali explózie a vláda oznámila aktiváciu protivzdušnej obrany. Cestujúci čakajúci na lety na letisku v Dubaji, najrušnejšieho svetového vzdušného prístavu pre medzinárodnú dopravu, boli po vyhlásení poplachu odvedení do vlakových tunelov. Letecká spoločnosť Emirates oznámila, že do odvolania pozastavuje všetky lety do Dubaja aj odtiaľ.

09:15 Dubajské letisko v sobotu oznámilo, že pozastavilo prevádzku po tom, čo protivzdušná obrana nad oblasťou zachytila ​​letiaci objekt. „V záujme bezpečnosti cestujúcich, personálu letiska a posádky lietadla bola prevádzka na medzinárodnom letisku v Dubaji (DXB) dočasne pozastavená. Všetky postupy sa riadia v súlade so zavedenými bezpečnostnými protokolmi,“ uviedla vládna mediálna kancelária v Dubaji.

08:51 Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu ospravedlnil susedným krajinám za útoky, ku ktorým došlo počas vojny islamskej republiky s Izraelom a Spojenými štátmi. Informuje o tom agentúra AFP.

08:30 Izraelská armáda uviedla, že v sobotu jej stíhačky dokončili vlnu útokov na iránske vojenské objekty, odpaľovacie zariadenia rakiet a ďalšie ciele v Teheráne a strednom Iráne. Iránska štátna televízia informovala o hlasných explóziách v iránskom hlavnom meste. Informuje o tom agentúra AFP.

07:23 Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že schválilo predaj zbraní a muničnej podpory Izraelu v hodnote 151,8 milióna dolárov bez toho, aby záležitosť predložilo na posúdenie Kongresu. Informovala o tom agentúra Reuters.

07:07 Iránske Revolučné gardy v piatok vyhlásili, že na americkú leteckú základňu Zafra v Spojených arabských emirátoch (SAE) zaútočili preto, že podľa nich bol práve odtiaľ riadený útok na dievčenskú školu v Iráne. Informuje o tom správa agentúry AFP.

07:00 Saudská Arábia zostrelila balistickú raketu odpálenú na leteckú základňu v krajine, na ktorej sú umiestnení príslušníci americkej armády. Odvrátila tiež dronový útok na veľké ropné pole, oznámilo v sobotu ministerstvo obrany v Rijáde. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.

06:59 Spojené štáty by mohli zrušiť ďalšie sankcie na predaj ruskej ropy s cieľom zmierniť problémy s dodávkami spojené s vojnou s Iránom. Uviedol to v piatok americký minister financií Scott Bessent, informuje stanica Sky News.

06:58 Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Íravání v piatok uviedol, že pri konflikte s Izraelom a Spojenými štátmi dosiaľ zahynulo najmenej 1332 iránskych civilistov a tisíce ďalších utrpeli zranenia. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

06:55 Najmenej deväť ľudí zahynulo pri piatkových útokoch Izraela na východe Libanonu. V piaty deň bojov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva, informuje správa agentúry AFP.

06:53 Spojené štáty zasiahli počas prvého týždňa vojny v Iráne viac ako 3000 cieľov, oznámila v piatok americká armáda. Podľa zverejnených údajov dosiaľ zničila a poškodila tiež 43 iránskych vojenských lodí, informujú správy agentúr DPA a AFP.

06:50 Izrael v piatok neskoro večer oznámil, že spustil rozsiahle útoky v iránskom hlavnom meste Teherán. Iránska štátna televízia informovala o výbuchu v západnej časti metropoly, informujú agentúry AFP a DPA a stanica Sky News. Nová vlna útokov „širokého rozsahu“ je zameraná na vládnu infraštruktúru, uviedla izraelská armáda.

06:44 Katar čiastočne opätovne otvorí svoj vzdušný priestor pre obmedzenú leteckú dopravu, oznámil v piatok tamojší letecký úrad. Cieľom opatrenia je umožniť evakuačné lety, ako aj prevádzku nákladných lietadiel. Informovala o tom agentúra AFP.

06:40 Slovenská republika v piatok zrealizovala tri evakuačné lety z Blízkeho východu. Z ománskeho Maskatu a jordánskeho Ammánu pricestovalo do Bratislavy ďalších 121 ľudí, medzi nimi 79 občanov Slovenska. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Počas víkendu a pondelka (9. 3.) je plánovaných ďalších päť letov.

06:25 Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril v piatok v telefonáte s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom podporu pre okamžité prímerie v Iráne. Oznámil to Kremeľ, informuje agentúra AFP. „Zopakoval zásadný postoj Ruska o potrebe okamžitého zastavenia nepriateľských akcií,“ uviedol Kremeľ s tým, že Putin tiež žiadal „čo najskorší návrat k ceste politického a diplomatického riešenia“.

06:17 Izraelské sily „identifikovali strely vypustené z Iránu smerom k územiu Izraelského štátu. V činnosti sú obranné systémy, aby zastavili túto hrozbu,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Novinári agentúry AFP počuli po tomto varovaní výbuch v Jeruzaleme a neskôr jednu explóziu v Dubaji a dve v bahrajnskom hlavnom meste Manáma, kde sa ozvali sirény.

Irán po začiatku izraelsko-amerických útokov spred týždňa spustil odvetné útoky, ktoré cieli aj na štáty Perzského zálivu vrátane Spojených arabských emirátov a Bahrajnu s tvrdením, že sa zameriava na tamojšie americké objekty. Izraelské sily v noci na sobotu oznámili, že uskutočňujú rozsiahle útoky na ciele v iránskej metropole Teherán. Tamojšie štátne médiá priniesli zábery požiarov na medzinárodnom letisku Mehrabad.

