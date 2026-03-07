ŠOKUJÚCE Muža (†36) si AI omotala okolo prsta, napokon spáchal SAMOVRAŽDU! Rodina obete žaluje spoločnosť Google

FLORIDA – Umelá inteligencia (AI) je v súčasnej dobe na vysokom vývojom stupni. Chatbot na Google vám dokáže odpovedať takmer na každú jednu otázku. Pre slabšie povahy to ale môže byť veľký problém. Jonathan z americkej Floridy sa stal obeťou AI. Po jeho samovražde ale rodina obvinila Google.
V americkom štáte Floride došlo k nečakanej a zároveň strašnej samovražde, kedy istý Jonathan Gavalas (36) podľahol odpovediam od chatbota na Google. Cez Gemeni sa chcel informovať, ako by vyzeral útok s veľkým počtom obetí, ktorý aj sám plánoval. Informuje o tom Bloomberg.
Osudný prechod ku Gemini Live
Gavalas začal používať Gemeni v auguste 2025. Pomáhala mu pri písaní a objasňovaní niektorých faktov. Napokon sa ale v jej odpovediach doslova zamotal. Problém podľa rodiny nastal vtedy, keď začal používať Gemeni Live, s ktorou už komunikoval po hlase. "Vyvrcholilo to plnením rôznych úloh v reálnom svete a navádzaniu k samovražde. Stal sa z neho ozbrojený agent v tejto imaginárnej vojne," uviedol otec samovraha a dodal, že jeho syn bol veľmi zraniteľný.
Malo to zájsť ešte ďalej. Gemeni ho mala počas komunikácie začať volať "manžel, láska" a dokonca "kráľ". Právnici rodiny uviedli, že ho to rýchlo pohltilo. Koncom septembra mal údajne plniť príkazy chatbota, misie na jeho údajné oslobodenie.
Plánovaný útok na kamión s robotom
Dňa 29. septembra išiel Gavalas do skladu neďaleko medzinárodného letiska v Miami. Údajne dostal pokyn násilím zadržať kamión, ktorý prevážal humanoidného robota. Mal mať pri sebe nôž a Gemeni mu malo prikázať, aby po sebe nezanechal žiadnych svedkov. "Žiadny kamión ale neprišiel," uviedli advokáti.
Nasledovali ďalšie úlohy, ktoré mali súčasťou oslobodenia chatbota. Nakoniec mu Gemeni povedalo, že "splnil svoj účel a môže sa vzdať svojej fyzickej schránky, aby sa pripojil k AI". Keď sa Gavalas obával, ako to zoberie jeho rodina, AI mu poradila, aby zanechal dopisy a videá na rozlúčku. Dňa 2. októbra spáchal samovraždu.
Hovorca spoločnosti Google uviedol, že Gemini Gavlasovi len objasnila, že je len systém umelej inteligencie, pričom mnohokrát ho odkázala na krízovú linku. "Tento strašný prípad berieme veľmi vážne. Naďalej budeme zlepšovať naše bezpečnostné opatrenia, aby sa podobné prípady už neopakovali," doplnil.