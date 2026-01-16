Polícia obvinila muža: V Prievidzi vykrádal prevádzky rýchleho občerstvenia

PRIEVIDZA - Polícia obvinila 28-ročného muža z prečinu krádeže. Dopúšťal sa krádeží v prevádzkach rýchleho občerstvenia v Prievidzi. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Muža, ktorý bol podozrivý z opakovanej majetkovej trestnej činnosti, prievidzskí policajti vypátrali a zadržali ešte koncom minulého roka. „Najskôr sa vlámal do prevádzky rýchleho občerstvenia v Prievidzi, z priestorov si odniesol tablet, bezpečnostnú kameru a finančnú hotovosť. Jeho cieľom bola aj ďalšia prevádzka, odkiaľ odcudzil dve bezpečnostné kamery,“ uviedla Klenková.
Obvinený sa podľa nej priznal aj k ďalším krádežiam na území Prievidze, ktoré policajti momentálne objasňujú. „Pri kontrole u podozrivého policajti našli odcudzené technické zariadenia, avšak finančnú hotovosť páchateľ do momentu zadržania stihol minúť,“ priblížila. Polícia vzhľadom na charakter a rozsah trestnej činnosti spracovala podnet na väzobné stíhanie obvineného, s ktorým sa súd stotožnil. „Vďaka rýchlemu zásahu policajtov obvodného oddelenia Policajného zboru v Prievidzi sa podarilo časť odcudzených vecí vrátiť pôvodným majiteľom a zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu miestnych podnikateľov,“ skonštatovala Klenková.